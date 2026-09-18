Śródmieście Uczniowie wrócili do nauki, a remonty w szkołach trwają Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w stołówkach i sklepikach szkolnych od 1 września Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Elżbieta Krzysztof/ Shutterstock

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Wraz z wybrzmieniem ostatniego dzwonka i rozpoczęciem wakacji w wielu warszawskich szkołach ruszyły remonty. To nie nowość, są one prowadzone co roku w sezonie wakacyjnym. Remonty obejmowały szeroki zakres robót.

"Ich realizacja wynika przede wszystkim z zaleceń kontroli okresowych budynków przeprowadzanych w każdym obiekcie na podstawie prawa budowlanego, realizacji zaleceń/decyzji organów nadzoru (m.in. Straż Pożarna, Sanepid) oraz potrzeb remontowych związanych z utrzymaniem obiektów we właściwym stanie technicznym" - przekazała Monika Beuth, rzeczniczka prasowa warszawskiego ratusza.

Prace realizowane są w części lub w całości obiektów - w zależności od możliwości finansowych dzielnic. W 2026 rok na cele remontowe w szkołach ratusz zarezerwował prawie 200 milionów złotych.

Remonty trwają w 22 placówkach

Większość remontów zaplanowana została tak, aby wszystkie prace przeprowadzić w wakacje i zakończyć przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nie we wszystkich szkołach się to udało. Spośród ponad 250 warszawskich szkół i przedszkoli, w których w realizowano remonty, w 22 placówkach roboty są kontynuowane po zakończeniu wakacji.

"Prace te dotyczą przede wszystkim inwestycji o dużym zakresie, obejmujących m.in. termomodernizacje budynków, remonty dachów, instalacji sanitarnych i elektrycznych, bloków żywienia, boisk sportowych oraz dostosowanie obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej" - wymienia Beuth.

Najczęstszymi przyczynami wydłużenia robót była konieczność wykonania prac dodatkowych, które wynikły w trakcie realizacji inwestycji, oraz opóźnienia po stronie wykonawców. Część zadań komplikowały procedury przetargowe, "m.in. konieczność powtórzenia postępowań oraz oferty przekraczające środki zaplanowane na realizację remontów".

Szczegóły ustalane z dyrekcją

Sposób prowadzenia remontów, trwających w trakcie roku szkolnego, jest uzgadniany z dyrektorami placówek.

Ratusz zapewnia, że prac nie paraliżują nauki. "W pojedynczych przypadkach, wynikających ze specyfiki prowadzonych robót, mogą występować przejściowe ograniczenia w korzystaniu z części pomieszczeń lub obiektów, jednak nie uniemożliwiają one prowadzenia zajęć dydaktycznych" - zaznacza Beuth.