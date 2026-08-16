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Śródmieście

W zabytkowej kamienicy zawaliły się stropy. Wymienią uszkodzone elementy

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Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Konserwator zabytków wraz z nadzorem budowlanym przeprowadził oględziny w kamienicy przy Placu Trzech Krzyży, w której podczas prac modernizacyjnych zawaliły się stropy. Uszkodzone elementy konstrukcyjne mają zostać wymienione.

W środę około godziny 13, w remontowanej kamienicy przy skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Książęcej w Warszawie doszło do zarwania się niewielkiej części stropów na dwóch kondygnacjach. Na miejscu pojawiły się służby i zabezpieczono teren.

Budynek jest niezamieszkany - w momencie zdarzenia przebywali w nim pracownicy budowlani. Jedna osoba doznała lekkich obrażeń (głównie otarć) i nie wymagała hospitalizacji.

W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
W kamienicy przy Nowym Świecie zawaliły się stropy
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Oględziny konserwatora

W czwartek na teren wszedł konserwator zabytków. Przeprowadził oględziny zespołu kamienic. "W uzgodnieniu z konstruktorem oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego ustalono zakres niezbędnych prac zabezpieczających. Inwestor pozostaje w stałym kontakcie z naszym urzędem i na bieżąco informuje o podejmowanych działaniach" - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Jak wyjaśnił konserwator, kamienica jest w trakcie kompleksowych prac modernizacyjnych, uszkodzenie stropów było związane z prowadzonymi pracami wewnątrz budynku. Elementy konstrukcyjne zostaną wymienione.

Konserwator zaznaczył, że będzie informował o dalszych ustaleniach w sprawie stanu technicznego budynku i przebiegu prac zabezpieczających.

Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Oględziny konserwatora w kamienicy przy Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Luksusowe apartamenty

Budynki przy Nowym Świecie 2 i Książęcej 6 tworzą razem zespół kamienic – tzw. kamienicę Natansona. Zostały wpisane do rejestru zabytków 9 sierpnia 2006 roku, wraz z oficynami i terenem posesji.

Jak przekazał konserwator, obecny kształt budynek zyskał około 1910 roku. Powstał na zamówienie Henryka Natansona, przedstawiciela znanej żydowskiej rodziny warszawskich bankierów, księgarzy i wydawców. Choć dziś traktowana jako jedna całość, kamienica powstała jako dwie osobno wznoszone części. "Projekt wykonał duet architektów W. Heppen i J.N. Czerwiński, łącząc w jednej bryle elementy neoklasycyzmu i secesji" - wyjaśnił konserwator.

Przed wojną budynek był jednym z najbardziej reprezentacyjnych na placu Trzech Krzyży - mieściły się w nim luksusowe apartamenty oraz eleganckie sklepy, w tym jubiler i galeria sztuki.

"Kamienica została uszkodzona w czasie II wojny światowej i stosunkowo szybko odbudowana, jednak przy okazji jednego z powojennych remontów straciła znaczną część swojego pierwotnego, wyjątkowego wystroju" - zaznaczył konserwator.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
ZabytkiHistoria Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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