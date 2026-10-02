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Śródmieście

Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grochowskiej

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Tramwaje Warszawskie planują w weekend prace
Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
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W weekend 3-4 października tramwaje nie będą kursowały ulicą Nowowiejską między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela. W niedzielę nie pojadą Grochowską. Tramwajarze zaplanowali prace, które wiążą się z utrudnieniami.

W weekend ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią kolejne zwrotnice. Ich prace nie spowodują utrudnień dla kierowców. Będą pracowali na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Nowowiejskiej. Tramwaje nie będą jeździły ulicą Nowowiejską między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela. 

Objazdy

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w tym czasie kursowanie tramwajów linii 14 i 15 zostanie wstrzymane, a 10, 11 i 33 zmienią trasy. Częściej będą jeździły tramwaje linii 16.  

Składy linii 10 i 11 w obydwu kierunkach będą kursowały Aleją Niepodległości, Rakowiecką i Puławską. Tramwaje linii 33 zostaną skierowane do pętli P+R Al. Krakowska ulicami: Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Grójecka, Aleja Krakowska.  

Dodatkowe tramwaje linii 16 pojadą z pętli Marymont-Potok do Miasteczka Wilanów przez ulicę A. Mickiewicza (dalej standardową trasą "szesnastki").  

Tramwaje nie dojadą na przystanki Metro Politechnika 03 i 04, Pl. Politechniki 01 i 02, Nowowiejska 06. Piesi nie przejdą przez Nowowiejską po stronie Politechniki.

Wymiana zwrotnicy

Z kolei w niedzielę będzie wymieniana zwrotnica na w Alei Zielenieckiej przy Zamoyskiego. Tramwaje nie pojadą ulicą Grochowską między Aleją Zieleniecką a Rondem Wiatraczna. Na tym odcinku pasażerów zabiorą autobusy linii zastępczej Z-3 jeżdżące na trasie Rondo Wiatraczna (przystanek Wiatraczna 01) – Dworzec Wileński (przystanek Dw. Wileński 09) ulicami Grochowską i Targową. Trasy zmienią tramwaje linii 3, 6, 22 i 26.  

Tramwaje linii 3 i 6 będą kursowały Aleją Zieleniecką i Aleją Waszyngtona. Składy 22 zakończą i rozpoczną swoje kursy na pętli przy Zielenieckiej (czyli nie dojadą do Ronda Wiatraczna), natomiast 26 zostaną skierowane do pętli Dworzec Wschodni-Kijowska (także nie dojadą do Ronda Wiatraczna).  

Nieczynne będą przystanki tramwajowe Aleja Zieleniecka 06, Lubelska 03 i 04, Bliska 03 i 04, Gocławska 03 i 04, Praga Południe-Ratusz 03 i 04, Międzyborska 03 i 04, Kickiego 01 i 02, Rondo Wiatraczna 05 i 04. 

Źródło: PAP
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Remonty i utrudnienia w WarszawieRemonty dróg
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