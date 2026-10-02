Śródmieście Bez tramwajów na Nowowiejskiej i Grochowskiej Oprac. Katarzyna Kędra |

Testy nowego torowiska w ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W weekend ekipy Tramwajów Warszawskich wymienią kolejne zwrotnice. Ich prace nie spowodują utrudnień dla kierowców. Będą pracowali na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Nowowiejskiej. Tramwaje nie będą jeździły ulicą Nowowiejską między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela.

Objazdy

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w tym czasie kursowanie tramwajów linii 14 i 15 zostanie wstrzymane, a 10, 11 i 33 zmienią trasy. Częściej będą jeździły tramwaje linii 16.

Składy linii 10 i 11 w obydwu kierunkach będą kursowały Aleją Niepodległości, Rakowiecką i Puławską. Tramwaje linii 33 zostaną skierowane do pętli P+R Al. Krakowska ulicami: Nowowiejska, Krzywickiego, Filtrowa, Grójecka, Aleja Krakowska.

Dodatkowe tramwaje linii 16 pojadą z pętli Marymont-Potok do Miasteczka Wilanów przez ulicę A. Mickiewicza (dalej standardową trasą "szesnastki").

Tramwaje nie dojadą na przystanki Metro Politechnika 03 i 04, Pl. Politechniki 01 i 02, Nowowiejska 06. Piesi nie przejdą przez Nowowiejską po stronie Politechniki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W sobotę impreza biegowa, zamknięte ulice i dwa mosty

Wymiana zwrotnicy

Z kolei w niedzielę będzie wymieniana zwrotnica na w Alei Zielenieckiej przy Zamoyskiego. Tramwaje nie pojadą ulicą Grochowską między Aleją Zieleniecką a Rondem Wiatraczna. Na tym odcinku pasażerów zabiorą autobusy linii zastępczej Z-3 jeżdżące na trasie Rondo Wiatraczna (przystanek Wiatraczna 01) – Dworzec Wileński (przystanek Dw. Wileński 09) ulicami Grochowską i Targową. Trasy zmienią tramwaje linii 3, 6, 22 i 26.

Tramwaje linii 3 i 6 będą kursowały Aleją Zieleniecką i Aleją Waszyngtona. Składy 22 zakończą i rozpoczną swoje kursy na pętli przy Zielenieckiej (czyli nie dojadą do Ronda Wiatraczna), natomiast 26 zostaną skierowane do pętli Dworzec Wschodni-Kijowska (także nie dojadą do Ronda Wiatraczna).

Nieczynne będą przystanki tramwajowe Aleja Zieleniecka 06, Lubelska 03 i 04, Bliska 03 i 04, Gocławska 03 i 04, Praga Południe-Ratusz 03 i 04, Międzyborska 03 i 04, Kickiego 01 i 02, Rondo Wiatraczna 05 i 04.