W tych sprawach zrobiono już wszystko, tylko nie zatrzymano morderców  

Zabójstwo młodego mężczyzny na Nowym Świecie, brutalny gwałt i morderstwo w Parku Praskim oraz zbrodnia we Włochach. Są śledztwa, ale wciąż nie ma sprawców. Groźnych przestępców szukają śledczy z Warszawy.

Na jakim etapie jest śledztwo w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie? Czy udało się ustalić, kto zabił 47-latkę z Mołdawii w Parku Praskim? I czy udało się zatrzymać mordercę Ukrainki, której ciało znaleziono tuż po wybuchu wojny w jednym z mieszkań we Włochach? O te głośne morderstwa, do których doszło w 2022 roku, zapytaliśmy stołeczne prokuratury.

Brutalne zabójstwo w Parku Praskim

Na początku sierpnia Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 47-letniej obywatelki Mołdawii. Zwłoki kobiety zostały znalezione w parku Praskim przez pracownika służb sprzątających. Wstępna sekcja wykazała, że ofiara została także zgwałcona. - Zostało wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa w związku ze zgwałceniem – informowała nas wówczas Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - Pokrzywdzona to 47-letnia obywatelka Mołdawii, która od jakiegoś czasu przebywała w Polsce - dodawała.

Zabójstwo Ukrainki we Włochach

Pod koniec marca, w nowym bloku przy ulicy Borsuczej znaleziono zwłoki młodej Ukrainki. Zmarła kobieta miała około 20 lat. Mężczyzna miał zadawać jej śmiertelne ciosy na balkonie. Polska Agencja Prasowa podawała, że do zabójstwa miało dojść na tle obyczajowym. "Kobieta dobrze znała swojego oprawcę, być może byli parą" – podawała. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo, ale, jak informuje nas jej rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz, zabójcy nie udało się zatrzymać, choć wydano za nim list gończy.

"Serhii Velenchuk jest podejrzany o zabójstwo młodej kobiety w mieszkaniu przy ul. Borsuczej na warszawskich Włochach. Do zdarzenia doszło w dniu 29 marca 2022 roku" – czytamy na stronie policji. Poszukiwany ma 27 lat, 191 cm wzrostu, włosy ciemne, oczy brązowe. "

Ktokolwiek posiada informacje na temat poszukiwanego Serhii Velenchuka proszony jest o kontakt telefoniczny pod nr 47 72 328 93 bądź mailowy na adres: zpc.warszawa@ksp.policja.gov.pl. Można też zgłaszać się lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji lub prokuratora. Gwarantujemy anonimowość !!! Jednocześnie informujemy, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności" - przekazuje policja.

Zabójstwo na Nowym Świecie

Służby wciąż szukają też trzech mężczyzn podejrzanych o zabójstwo, do którego doszło wiosną na Nowym Świecie. Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 maja. Do sklepu wszedł ranny mężczyzna. Na miejsce została wezwana policja, a także służby ratunkowe. Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł.