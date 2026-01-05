Logo TVN Warszawa
Śródmieście

W tunelu Wisłostrady będzie odcinkowy pomiar prędkości

Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Pomiar natężenia hałasu na przystanku autobusowym w tunelu Wisłostrady
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na podstawie porozumienia warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w tunelu Wisłostrady zamontowany zostanie odcinkowy pomiar prędkości. Podobne urządzenia mają się również pojawić na Moście Poniatowskiego.

"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady. Niedługo kierowcy zastanowią się dwa razy, zanim wcisną w nim gaz do dechy. Ogłosiliśmy przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu wzdłuż Wisły" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich w mediach społecznościowych.

Drogowcy czekają do 4 lutego na oferty. "Potem przyjrzymy się im i wybierzemy najlepszą. Wybrany wykonawca będzie miał 300 dni na instalację i uruchomienie urządzeń" - przekazali w komunikacie.

Fotoradar zostanie przeniesiony

Miejscy drogowcy wskazali, że przetarg mogli ogłosić dzięki porozumieniu z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego. Zgodnie z przepisami od 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie montować ani obsługiwać fotoradarów.

"Urządzenia do kontroli prędkości możemy instalować wyłącznie na wniosek GITD lub z własnej inicjatywy za zgodą GITD. Zdecydowana większość - bo w 29 z 37 lokalizacji - takich urządzeń w Warszawie funkcjonuje na podstawie wniosków miasta. Montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady to również nasza inicjatywa" - wskazano w komunikacie.

ZDM podkreśla, że odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady jest konieczny. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 50 kilometrów na godzinę. Tymczasem - według pomiarów przeprowadzonych kilka lat temu - zaledwie pięć procent kierowców przejeżdżających tunelem przestrzega tego ograniczenia. "Średnia prędkość wyniosła 66-72 km/h, a 15 proc. kierowców jeździ szybciej niż 86-88 km/h. Maksymalna prędkość odnotowana podczas pomiarów wyniosła blisko 174 km/h" - wyjaśniono.

Obecnie obowiązujący limit prędkości ma być jeszcze weryfikowany. Niewykluczone, że po montażu urządzeń zostanie on podniesiony.

Warunkiem zgody GITD na montaż odcinkowego pomiaru w tunelu był demontaż fotoradaru w rejonie ul. Karowej. Trafi on na ul. Wóycickiego w rejonie ul. Żubrowej.

Odcinkowy pomiar na Moście Poniatowskiego

Fotoradary znikną też z Mostu Poniatowskiego. Je również ma zastąpić odcinkowy pomiar prędkości. ZDM już złożył wniosek w tej sprawie, a przetarg na montaż kamer ma być ogłoszony w najbliższych miesiącach.

"Nie mogliśmy zamontować go tam wcześniej, ponieważ nikt na rynku nie oferował odpowiednich urządzeń. Stąd decyzja o instalacji standardowych fotoradarów, które obecnie pilnują przepisów na tej przeprawie. Jeśli uda się je wymienić na odcinkowy pomiar, fotoradary planujemy wykorzystać do wymiany najstarszych urządzeń oraz rozlokować w innych niebezpiecznych miejscach. W planach jest m.in. Trasa Łazienkowska w rejonie mostu" - podsumowuje ZDM.

Odcinkowy Pomiar Prędkości (OPP)
Odcinkowy Pomiar Prędkości (OPP)
Źródło: PAP - Maria Samczuk, Maciej Zieliński
TAGI:
TAGI:
