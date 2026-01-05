W tunelu Wisłostrady będzie odcinkowy pomiar prędkości

Pomiar natężenia hałasu na przystanku autobusowym w tunelu Wisłostrady Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady. Niedługo kierowcy zastanowią się dwa razy, zanim wcisną w nim gaz do dechy. Ogłosiliśmy przetarg na montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu wzdłuż Wisły" - poinformował Zarząd Dróg Miejskich w mediach społecznościowych.

Drogowcy czekają do 4 lutego na oferty. "Potem przyjrzymy się im i wybierzemy najlepszą. Wybrany wykonawca będzie miał 300 dni na instalację i uruchomienie urządzeń" - przekazali w komunikacie.

Fotoradar zostanie przeniesiony

Miejscy drogowcy wskazali, że przetarg mogli ogłosić dzięki porozumieniu z Generalnym Inspektoratem Transportu Drogowego. Zgodnie z przepisami od 10 lat samorządy nie mogą samodzielnie montować ani obsługiwać fotoradarów.

"Urządzenia do kontroli prędkości możemy instalować wyłącznie na wniosek GITD lub z własnej inicjatywy za zgodą GITD. Zdecydowana większość - bo w 29 z 37 lokalizacji - takich urządzeń w Warszawie funkcjonuje na podstawie wniosków miasta. Montaż odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady to również nasza inicjatywa" - wskazano w komunikacie.

ZDM podkreśla, że odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady jest konieczny. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 50 kilometrów na godzinę. Tymczasem - według pomiarów przeprowadzonych kilka lat temu - zaledwie pięć procent kierowców przejeżdżających tunelem przestrzega tego ograniczenia. "Średnia prędkość wyniosła 66-72 km/h, a 15 proc. kierowców jeździ szybciej niż 86-88 km/h. Maksymalna prędkość odnotowana podczas pomiarów wyniosła blisko 174 km/h" - wyjaśniono.

Obecnie obowiązujący limit prędkości ma być jeszcze weryfikowany. Niewykluczone, że po montażu urządzeń zostanie on podniesiony.

Warunkiem zgody GITD na montaż odcinkowego pomiaru w tunelu był demontaż fotoradaru w rejonie ul. Karowej. Trafi on na ul. Wóycickiego w rejonie ul. Żubrowej.

Odcinkowy pomiar na Moście Poniatowskiego

Fotoradary znikną też z Mostu Poniatowskiego. Je również ma zastąpić odcinkowy pomiar prędkości. ZDM już złożył wniosek w tej sprawie, a przetarg na montaż kamer ma być ogłoszony w najbliższych miesiącach.

"Nie mogliśmy zamontować go tam wcześniej, ponieważ nikt na rynku nie oferował odpowiednich urządzeń. Stąd decyzja o instalacji standardowych fotoradarów, które obecnie pilnują przepisów na tej przeprawie. Jeśli uda się je wymienić na odcinkowy pomiar, fotoradary planujemy wykorzystać do wymiany najstarszych urządzeń oraz rozlokować w innych niebezpiecznych miejscach. W planach jest m.in. Trasa Łazienkowska w rejonie mostu" - podsumowuje ZDM.

Odcinkowy Pomiar Prędkości (OPP) Źródło: PAP - Maria Samczuk, Maciej Zieliński

