W warszawskich szpitalach urodziło się już 13 dzieci uchodźczyń. Miasto przygotowuje ścieżkę integracji

- Szacujemy, że od początku inwazji rosyjskiej do Warszawy dotarło 445 tysięcy uchodźców z Ukrainy, 300 tysięcy to są osoby, które zostały i czasowo bądź na stałe przebywają w stolicy - powiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Przypomniała również, że od środy obywatelom Ukrainy nadawane są numery PESEL W Warszawie przeprowadzono do końca 1350 procedur. - Czekamy na otwarcie punktu centralnego na Stadionie Narodowym z nadzieją, że on skumuluje główny ruch uchodźców w Warszawie i jak najszybciej będziemy w stanie przeprowadzić ten pierwszy etap integracji i pomocy tym osobom, które planują tu zostać - powiedziała wiceprezydentka.