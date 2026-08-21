Śródmieście W sobotę dwa nocne przejazdy rolkarzy i wrotkarzy Oprac. Katarzyna Kędra |

Przejazd rolkarzy w Warszawie (wideo archiwalne) Źródło wideo: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Według zapowiedzi ratusza, oba przejazdy rozpoczną się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. W czasie wydarzeń policjanci będą zatrzymywać odcinkami ruch samochodowy. Możliwe są również utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.

"Pierwszy przejazd jest dla mniej doświadczonych. Do pokonania będzie dziesięciokilometrowa, łatwa trasa. Organizatorzy zachęcają uczestników, by wzięli ze sobą odblaski i świecące dodatki" - podkreślono w komunikacie.

Zbiórka została zaplanowana o godzinie 18, a start przejazdu o godzinie 19.

Rolkarze przejadą: Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, Świętokrzyską, Prostą, Towarową, Grójecką, Wawelską, Aleją Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem z powrotem do Krakowskiego Przedmieścia.

Nighskating Warszawa - przejazd wieczorny 10 km Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Przejazd przez sześć dzielnic

Drugi przejazd jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych rolkarzy. Organizatorzy określają go kategorią "ekstremalny". Do pokonania będzie aż 51 kilometrów.

Nighskating Warszawa - przejazd nocny 51 km

Uczestnicy będą się zbierali od godziny 21, a start przejazdu planowany jest na 22. Trasa poprowadzi: Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską, przez Plac Konstytucji, Waryńskiego, Goworka, Spacerową, Gagarina, Wisłostradą, Krasińskiego, Popiełuszki, Aleją Jana Pawła II, Słomińskiego, przez Most Gdański, Starzyńskiego, przez Rondo Żaba, Odrowąża, Wysockiego, Marywilską, Płochocińską, Modlińską, Światowida, Modlińską, Jagiellońską, Ratuszową, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeże Szczecińskim, przez Most Świętokrzyski, Zajęczą, Topiel, Tamka, Kopernika, Świętokrzyską, Nowym Światem z powrotem przed Pomnik Mikołaja Kopernika .