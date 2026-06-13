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Śródmieście

"Lata temu był strach, dziś jest piękna atmosfera"

Magdalena Gruszczyńska
Dariusz Gałązka
Zespół autorów
Oprac. Magdalena GruszczyńskaOprac. Dariusz Gałązka
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25. Parada Równości
Ruszyła 25. Parada Równości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Ulicami Śródmieścia idzie 25. Parada Równości. Uczestnicy domagają się między innymi równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.

Parada około godziny 14.30 wyruszyła spod Pałacu Kultury i Nauki. Uczestnicy idą pod hasłem "25 lat dumy. 25 lat buntu". Podczas przemarszu ulicami Warszawy uczestnicy parady, przed Pałacem Prezydenckim mają odczytać petycję z postulatami.

25. Parada Równości
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański
25. Parada Równości
25. Parada Równości
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

"Dziś świętujemy wolność"

W sobotę, w Parku Świętokrzyskim, stanęło Miasteczko Równości. Od około godziny 11 działają tam stoiska stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się: równością płci, prawami społeczności LGBTQ, ale też rozwojem samorządności oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowaniom do Parady Równości przyglądał się w tym miejscu Piotr Borowski, reporter TVN24. - Jest niewielka grupka przeciwników tej parady ale oni są pilnowani przez policjantów. Jest bardzo bezpiecznie, nic złego się nie dzieje – zaznaczył Borowski.

Rozmawiał z jednym z organizatorów tej imprezy. Ten podkreślał, że przez 25 lat zmieniło się społeczeństwo. Na początku uczestnicy bali pokazać się, kim są. Teraz podchodzi zupełnie inaczej do parad. - Jeden z organizatorów mówił, mi że, był prawie na wszystkich paradach (…) lata temu to był strach, niepewność, co się wydarzy, dzisiaj to jest piękna atmosfera, piękna zabawa – zrelacjonował Borowski rozmowę z organizatorem.

- W pierwszej paradzie, która przeszła ulicami Warszawy uczestniczyło jakieś 300 osób. W ostatnich latach jest to około 50-60 tysięcy osób – przytoczył dla porównania reporter.

W Parku Świętokrzyskim pojawił się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Nigdy nie powinnyśmy się nikogo pytać w co wierzy i z kim śpi. Dziś świętujemy wolność. Niech każdy robi, to co chce. Niech tolerancja zwycięży. Niech ludzie trzymają się za ręce, niech ludzie się kochają, niech się do siebie uśmiechają, niech będą po prostu wolni - powiedział. Podziękował jednocześnie wszystkim za przybycie na Paradę Równości.

Włodzimierz Czarzasty: Dziś świętujemy wolność
Źródło: TVN24

"Manifest obecności osób LGBTQ+"

"Tegoroczna trasa Parady Równości w Warszawie to głęboko przemyślany i naładowany symbolicznie manifest obecności osób LGBTQ+ w samym sercu stolicy. Przejście tym konkretnym szlakiem, przez historyczne i polityczne centrum miasta, pokazuje, że społeczność queer nie kryje się na obrzeżach, ale dumnie i jawnie zajmuje przestrzeń kluczową dla polskiej tożsamości narodowej oraz społecznej - podkreślili organizatorzy wydarzenia na jego stronie.

Parada ma potrwać około dwóch godzin.

Wśród postulatów Parady Równości znajdują się m.in.: ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, równość płci w każdej sferze życia, wprowadzenie prawa do małżeństw, związków partnerskich i adopcji dzieci bez względu na płeć czy orientację seksualną oraz prawa dla osób transpłciowych, ułatwiające im proces medycznego i prawnego uzgodnienia płci.

Uczestnicy domagają się również m.in. ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści, uproszczenia procedur wizowych, promowania rzetelnej wiedzy i szacunku w dyskusji publicznej i edukacji oraz zaostrzenia ochrony praw zwierząt i środowiska.

Poza prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim (idzie w paradzie), tegoroczną Paradę Równości swoim patronatem objęły: Komisja Europejska oraz ambasady Niemiec w Warszawie i Meksyku w Polsce.

Trasa Parady Równości

Około godziny 6, policjanci zamknęli jezdnię ulicy Emilii Plater w stronę Świętokrzyskiej. Samochody nie przejadą od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej. Na tym odcinku będą się ustawiały pojazdy i platformy biorące udział w paradzie.

Około godziny 9.30, zamknięta została również jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki. Kierowcy nie przejadą od Emilii Plater do Marszałkowskiej.

Uczestnicy Parady Równości przejdą ulicami: Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską, przez Plac Teatralny, Marszałkowską z powrotem do Świętokrzyskiej. Przemarsz może potrać od około godziny 14 do 16.30.

Trasa Parady Równości
Trasa Parady Równości
Źródło zdjęcia: paradarownosci.pl

Policjanci będą decydowali o zamknięciu poszczególnych ulic. Oprócz ulic na trasie parady z ruchu mogą zostać wyłączone również ulice poprzeczne, na przykład: Bielańska, Królewska czy Plac Bankowy.

Autobusy na objazdach, metro będzie kursować częściej

Przez całą sobotę autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie - ze Skoroszy dojadą do Ronda Daszyńskiego.

Gdy zamknięta zostanie jezdnia ulicy Emilii Plater, to autobusy linii: 100, 117, 160, 507 i 521 pojadą objazdem Alejami Jerozolimskimi i Aleją Jana Pawła II.

W czasie Parady linie: 100, 117, 160, 507 i 521 pozostaną na dotychczasowym objeździe, a przez Aleje Jerozolimskie pojadą dodatkowo również autobusy: 106, 107, 111, 117, 171 i 520 (uwaga, w tym czasie będą kursowały tylko do Dworca Centralnego). Z kolei autobusy: 116, 180 i 503 będą kursowały Sanguszki, Wisłostradą, Karową, Dobrą, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego i Książęca. Autobusy linii: 128, 151 i 175 skończą trasy na przystanku Centrum, 518 dojadą do pętli Esperanto.

Od godziny 12 do 19 pociągi obu linii metra będą kursowały częściej.

***

Pomiędzy 1 a 30 czerwca w Polsce obchodzony jest Miesiąc Dumy (Pride Month, znany także jako Miesiąc Dumy osób LGBTQ+). W tym czasie organizowane są liczne wydarzenia, które celebrują i promują równość, wolność i tolerancję. Są to m.in. koncerty, warsztaty i marsze równości.

Parada Równości jest w stolicy organizowana od 2001 roku. Początkowo niewielka manifestacja z czasem przekształciła się w event, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób - nie tylko LGBTQ+. Fundacja „Parada Równości” (wcześniej "Wolontariat Równości") powstała w 2011 r. i od tego czasu jest organizatorem Parady Równości w Warszawie. 

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Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP
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Tagi:
Marsz Równości
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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