Śródmieście Impreza biegowa, zamknięte ulice i dwa mosty Oprac. Katarzyna Kędra |

"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Stołeczny ratusz poinformował, że uczestnicy "Biegnij Warszawo" wystartują o godzinie 12.00 z Myśliwieckiej. Dalej pobiegną ulicami: Rozbrat, Ludną, Solec, Aleją 3 Maja, Solec, Tamką, przez Most Świętokrzyski, Wybrzeżem Szczecińskim, przez Most Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Świętokrzyską, Tamką, Kruczkowskiego, Rozbrat i Łazienkowską do mety przed Stadionem Miejskim Legii Warszawa.

Trasa imprezy "Maszeruję-Kibicuję" w części pokrywa się z biegiem. Start o godzinie 12.15, także z Myśliwieckiej. Dalej uczestnicy pójdą ulicami: Górnośląską, Wiejską, Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Książęcą, Rozbrat, Myśliwiecką do Alei Kusocińskiego, przy Kanale Piaseczyńskim.

Wydarzenie "Biegnij Warszawo" Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Zamknięte ulice i dwa mosty

W związku z imprezami w sobotę od godziny 6.00 do 18.00 zostanie zamknięta ulica Myśliwiecka, od Szwoleżerów do Ronda Sedlaczka, godzinę później kierowcy nie przejadą już ulicą Łazienkowską. Pozostałe ulice na trasie zostaną zamknięte o godzinie 11.00. Ruch wróci na nie około godziny 14.30.

Nieprzejezdne będą: Most Świętokrzyski - jezdnia w kierunku Pragi-Północ; Most i Aleja Poniatowskiego - jezdnia w kierunku Śródmieścia; Aleje Jerozolimskie - jezdnia do centrum, od Mostu Poniatowskiego do Ronda de Gaulle’a; Wybrzeże Szczecińskie, od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Poniatowskiego; Rozbrat; Kruczkowskiego; Górnośląska, od Wiejskiej do Myśliwieckiej; Myśliwiecka; Ludna; Solec, od Ludnej do Dobrej; Tamka; Piękna, od Alei Ujazdowskich do Górnośląskiej; Wiejska, od Matejki do Pięknej; Matejki; Aleje Ujazdowskie - jezdnia w stronę Placu Trzech Krzyży, od Pięknej do placu; Plac Trzech Krzyży -jezdnia do Książęcej i sama Książęca; Nowy Świat, od Ronda de Gaulle’a do Świętokrzyskiej; Świętokrzyska, od Mazowieckiej do Kopernika i Kopernika, od Bartoszewicza do Ordynackiej.

"Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na trasach obu imprez zostaną zamknięte. Piesi będą mogli przejść tylko w miejscach i czasie wskazanym przez policjantów lub służby porządkowe. Przy trasie nie będzie można parkować" - poinformował stołeczny ratusz.

Objazdy dla autobusów

W sobotę, od początku kursowania do czasu otwarcia ulic Myśliwieckiej i Łazienkowskiej, autobusy linii: 107, 108, 131, 159 i 171 będą jeździły objazdami. "108 pojadą ulicami Czerniakowską i Solec. 107, 131 i 159 będą kursowały ulicami Szucha, Solec, Alejami Ujazdowskimi i Aleją Armii Ludowej. 171 wyjeżdżające z pętli skręcą w lewo w ulicę Łazienkowską i, jadąc przez Solec, Al. Armii Ludowej – Aleje Ujazdowskie na swoją podstawową trasę wrócą na wysokości placu Trzech Krzyży. 162 będą objeżdżały wyłączony odcinek przez: Ludną, Wioślarską, Solec i Czerniakowską" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Od około godziny 11.00 do 14.30, gdy będą zamknięte pozostałe ulice na trasie zawodów, na objazdy zostaną skierowane również autobusy linii: 106, 111, 116, 117, 118, 127, 146, 147, 158, 162, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.