Śródmieście Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami

W zeszłym roku w Warszawie triumfowali Japończyk Toshikazu Yamanishi i Ekwadorka Paula Milena Torres. Tytuł mistrzyni Polski obroniła Katarzyna Zdziebło, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się pochodzący z Tunezji Maher Ben Hlima.

"Trasa ma opinię szczęśliwej"

- Start w Warszawie na nowym dystansie półmaratonu to dla nas wszystkich historyczny moment i ogromne wyzwanie kondycyjne. Cieszę się, że mogę rywalizować przed własną publicznością, czując też wsparcie amatorów, którzy nie tylko postanowili się poruszać i zadbać o swoje zdrowie, ale także nas dopingować - oznajmiła Zdziebło, medalistka mistrzostw świata i Europy.

Zawodnicy byli zadowoleni z trasy w centrum miasta, więc organizatorzy postanowili utrzymać tę lokalizację.

- Nasza trasa ma opinię szczęśliwej i niezwykle szybkiej. Potwierdza to choćby Caio Bonfim, który po startach u nas sięgał po medale olimpijskie. 1000-metrowa pętla na Świętokrzyskiej jest w pełni zgodna z najnowszymi wytycznymi World Athletics. Jestem przekonany, że budujemy markę, która zaowocuje drużynowymi mistrzostwami świata w Warszawie w 2030 roku - powiedział inicjator wydarzenia Robert Korzeniowski.

Rywalizacja dla każdego

Sobotnie zawody potrwają cały dzień. Rano będzie rywalizować młodzież w kategoriach do 16, 18 i 20 lat. W samo południe ruszy Runda Przyjaciół Walking Lovers - symboliczny kilometr dla każdego. Później wystąpią dzieci w kategoriach do 10, 12 i 14 lat.

- Serdecznie zapraszam do wspólnego kibicowania i aktywnego spędzenia czasu w centrum stolicy. Chód sportowy to najbardziej dostępna forma aktywności, dlatego przygotowaliśmy punkty programu, w których każdy może zostać bohaterem dnia. To idealna okazja, by poczuć atmosferę wielkiego sportu, maszerując ramię w ramię z mistrzami. Nie liczy się tempo, ale wspólny marsz po zdrowie - podkreślił Korzeniowski.

Start elity kobiet zaplanowano na godzinę 15.45, a mężczyźni ruszą na trasę o 18. Ceremonia dekoracji i oficjalne zakończenie zawodów o godz. 20.

- Warszawski mityng to kluczowy przystanek w kalendarzu World Athletics Race Walking Tour. Tu zdobywa się bezcenne punkty do rankingu olimpijskiego i światowego. Cieszę się, że wyprowadzamy lekkoatletykę ze stadionów. Dla młodych talentów możliwość startu ramię w ramię z mistrzami to najlepsza szkoła charakteru - podkreślił wiceprezes PZLA Tomasz Majewski.

Zmiana tras autobusów

W związku z odbywającą się w sobotę imprezą wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Świętokrzyska na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Nowy Świat. Tego dnia na objazdy zostaną skierowane dwie linie.

Autobusy 107: - w kierunku stacji Metro Wilanowska pojadą od skrzyżowania Królewska/Pl. Małachowskiego ulicami: Królewską – Marszałkowską – Al. Jerozolimskiimi – Kruczą i dalej swoją trasą; - w kierunku Esperanto - od skrzyżowania Krucza/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Pl. Bankowy i dalej swoją trasą.

Autobusy linii 178: -kierunek Skorosze będą kursowały od skrzyżowania Krakowskie Przedmieście/Królewska, a następnie ulicami: Królewską – Marszałkowską – Świętokrzyską i dalej swoją trasą; - w kierunku Konwiktorska od skrzyżowania Świętokrzyska/Marszałkowska: Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swoją trasą.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Pl. Małachowskiego 01 i 02, Pl. Powstańców Warszawy 01 i 02 oraz Chmielna 01 i 02.

Wyłączona zostanie z ruchu ul. Świętokrzyska Źródło: UM Warszawa