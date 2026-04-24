Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Chodziarze opanują Śródmieście. Autobusy pojadą objazdami

Warszawa, 23.04.2023. Zawodnicy na trasie 2. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup
Pasja, partnerstwo i przełamywanie granic. Pełen emocji maraton na drugim końcu świata 
Źródło: Materiał sponsorowany
W sobotę odbędzie się piąta edycja mityngu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Chodziarze będą rywalizować na ulicy Świętokrzyskiej.

W zeszłym roku w Warszawie triumfowali Japończyk Toshikazu Yamanishi i Ekwadorka Paula Milena Torres. Tytuł mistrzyni Polski obroniła Katarzyna Zdziebło, a wśród mężczyzn najlepszy okazał się pochodzący z Tunezji Maher Ben Hlima.

"Trasa ma opinię szczęśliwej"

- Start w Warszawie na nowym dystansie półmaratonu to dla nas wszystkich historyczny moment i ogromne wyzwanie kondycyjne. Cieszę się, że mogę rywalizować przed własną publicznością, czując też wsparcie amatorów, którzy nie tylko postanowili się poruszać i zadbać o swoje zdrowie, ale także nas dopingować - oznajmiła Zdziebło, medalistka mistrzostw świata i Europy.

Zawodnicy byli zadowoleni z trasy w centrum miasta, więc organizatorzy postanowili utrzymać tę lokalizację.

- Nasza trasa ma opinię szczęśliwej i niezwykle szybkiej. Potwierdza to choćby Caio Bonfim, który po startach u nas sięgał po medale olimpijskie. 1000-metrowa pętla na Świętokrzyskiej jest w pełni zgodna z najnowszymi wytycznymi World Athletics. Jestem przekonany, że budujemy markę, która zaowocuje drużynowymi mistrzostwami świata w Warszawie w 2030 roku - powiedział inicjator wydarzenia Robert Korzeniowski.

Rywalizacja dla każdego

Sobotnie zawody potrwają cały dzień. Rano będzie rywalizować młodzież w kategoriach do 16, 18 i 20 lat. W samo południe ruszy Runda Przyjaciół Walking Lovers - symboliczny kilometr dla każdego. Później wystąpią dzieci w kategoriach do 10, 12 i 14 lat.

- Serdecznie zapraszam do wspólnego kibicowania i aktywnego spędzenia czasu w centrum stolicy. Chód sportowy to najbardziej dostępna forma aktywności, dlatego przygotowaliśmy punkty programu, w których każdy może zostać bohaterem dnia. To idealna okazja, by poczuć atmosferę wielkiego sportu, maszerując ramię w ramię z mistrzami. Nie liczy się tempo, ale wspólny marsz po zdrowie - podkreślił Korzeniowski.

Start elity kobiet zaplanowano na godzinę 15.45, a mężczyźni ruszą na trasę o 18. Ceremonia dekoracji i oficjalne zakończenie zawodów o godz. 20.

- Warszawski mityng to kluczowy przystanek w kalendarzu World Athletics Race Walking Tour. Tu zdobywa się bezcenne punkty do rankingu olimpijskiego i światowego. Cieszę się, że wyprowadzamy lekkoatletykę ze stadionów. Dla młodych talentów możliwość startu ramię w ramię z mistrzami to najlepsza szkoła charakteru - podkreślił wiceprezes PZLA Tomasz Majewski.

Piotr Bakalarski

Zmiana tras autobusów

W związku z odbywającą się w sobotę imprezą wyłączona zostanie z ruchu kołowego ul. Świętokrzyska na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Nowy Świat. Tego dnia na objazdy zostaną skierowane dwie linie.

Autobusy 107: - w kierunku stacji Metro Wilanowska pojadą od skrzyżowania Królewska/Pl. Małachowskiego ulicami: Królewską – Marszałkowską – Al. Jerozolimskiimi – Kruczą i dalej swoją trasą; - w kierunku Esperanto - od skrzyżowania Krucza/Al. Jerozolimskie: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Pl. Bankowy i dalej swoją trasą. 

Autobusy linii 178: -kierunek Skorosze będą kursowały od skrzyżowania Krakowskie Przedmieście/Królewska, a następnie ulicami: Królewską – Marszałkowską – Świętokrzyską i dalej swoją trasą; - w kierunku Konwiktorska od skrzyżowania Świętokrzyska/Marszałkowska: Marszałkowska – Królewska – Krakowskie Przedmieście i dalej swoją trasą. 

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków: Pl. Małachowskiego 01 i 02, Pl. Powstańców Warszawy 01 i 02 oraz Chmielna 01 i 02.

Wyłączona zostanie z ruchu ul. Świętokrzyska
Źródło: UM Warszawa
Źródło: PAP / tvnwarszawa.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki