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Śródmieście

Wierni wyruszają na Jasną Górę. Będzie siedem pielgrzymek

Z Warszawy wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę
Pielgrzymka na Jasną Górę. "Same nogi niosą"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak
Pieszo, na rowerach, na wózkach lub na rolkach. W sierpniu z Warszawy wyruszy siedem pielgrzymek na Jasną Górę, która od XVII wieku pozostaje centrum duchowym Kościoła katolickiego w Polsce.

Pierwsza na sierpniowy szlak wyruszy 46. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, w tym roku pod hasłem "Moc w słabości". Pątnicy wyruszą 5 sierpnia po mszy św. o godz. 5.30 w Kościele Akademickim św. Anny. Młodzież i studenci pokonają niemal 300 kilometrów historycznym szlakiem sanktuariów maryjnych.

Idei powstania tej pielgrzymki patronował prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Pierwszy raz pielgrzymka wyszła ze stolicy 5 sierpnia 1981 roku w ośmiu grupach.

Również 5 sierpnia o godz. 6.00 z Sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP na warszawskim Kole wyruszy 35. Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin na Jasną Górę. Jej trasa dostosowana jest do wózków inwalidzkich i dziecięcych. Pielgrzymi wędrują na Jasną Górę pod hasłem "Jesteśmy".

Z kolei z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie 5 sierpnia na pielgrzymi szlak wyjdzie 43. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza. W tym roku jej hasło brzmi "Pan mój i Bóg mój". Zapisy na pielgrzymkę odbywać się będą w parafii Narodzenia Pańskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie od 2 do 4 sierpnia w godz. od 16.00 do 20.00.

Przejdą 250 kilometrów

6 sierpnia po mszy św. o godz. 6.00 z Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia przy ul. Długiej wyruszy 315. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana paulińską. To jedna z najstarszych pielgrzymek w Polsce. Pierwszy raz wyruszyła w 1717 r., kiedy 20 mężczyzn pod kierunkiem Antoniego Gromadzkiego poszło w pielgrzymce pokutnej, aby prosić o zatrzymanie epidemii dżumy. Pątnicy szli nawet w czasach zaborów, wojny i Powstania Warszawskiego. Pielgrzymce nie przeszkodziła nawet pandemia COVID-19. W czasie obostrzeń sanitarnych na szlak wyszła oficjalna reprezentacja 60 osób.

Trasa jej przemarszu liczy około 250 kilometrów. Pątnicy pokonają ją w dziewięć dni. Po drodze odwiedzą m.in. Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą, Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, Sanktuarium Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela w Paradyżu, Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia i Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

W tym roku pielgrzymce będzie towarzyszyć hasło "Oto Matka Twoja". Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 14 sierpnia w godzinach popołudniowych, aby 15 sierpnia wziąć udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Z Siekierek i Jelonek na rowerach

Najstarsza stołeczna pielgrzymka - Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Matki Kościoła - wyruszy 16 sierpnia pod hasłem "Żyjmy w miłości i sprawiedliwości". Pierwszy raz wyruszyła w 1657 roku jako dziękczynienie za śluby króla Jana Kazimierza. Wznowiona w 1984 roku, po 67 latach przerwy, idzie inną trasą niż pozostałe pielgrzymki z Warszawy.

Wyjście pielgrzymki zainauguruje msza św. o godzinie 6.00 w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Pątnicy dotrą na Jasną Górę 25 sierpnia, by 26 sierpnia wziąć udział w obchodach uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy odbywać się będą przy Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej 9, 14 i 15 sierpnia w godzinach 17.00-19.00.

Podobnie jak w latach ubiegłych część pielgrzymów dotrze na Jasną Górę na rowerach. Warszawska Pielgrzymka Rowerowa podzielona będzie na dwie grupy. Pierwsza wyruszy 11 sierpnia z Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach i dotrze do Częstochowy 14 sierpnia. Druga grupa wyjedzie na szlak 22 sierpnia z parafii Bogurodzicy Maryi na Jelonkach, a cel osiągnie 26 sierpnia.

Na Jasną Górę na rolkach

Również 22 sierpnia po mszy św. o godz. 7.00 z parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie wyruszy pielgrzymka rolkowa. Rolkarze w pięć dni pokonają 270 kilometrów. Trasa prowadzi z Warszawy przez okolice Żyrardowa, Tomaszowa Mazowieckiego i Radomska do Częstochowy. Koniec pielgrzymki zaplanowano na 26 sierpnia.

Piesze pielgrzymki zaczynają przychodzić na Jasną Górę już wiosną. Od ponad 20 lat pierwsza do Częstochowy dociera Nocna Piesza Pielgrzymka "Na przekór" z Piekar Śląskich, która w tym roku dotarła pod koniec kwietnia. Uczestnicy w ciągu 14 godzin pokonują 60 kilometrów.

Tysiące uczestników

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, w tym roku 23 maja, na Jasną Górę dotarła 371. Łowicka Piesza Pielgrzymka. W czerwcu Szlakiem Orlich Gniazd przez trzy dni szło 50 pielgrzymów z parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.

Przez cały lipiec do Częstochowy przybywa 45 zorganizowanych pielgrzymek liczących łącznie ponad 10 tysięcy osób. Do najliczniejszych lipcowych grup należą Poznańska Pielgrzymka oraz 45. Góralska Pielgrzymka, liczące po ok. 1,3 tys. uczestników. Ok. 1,2 tys. osób przyjdzie z Pielgrzymką Diecezji Tarnowskiej, a 1 tys. - z 46. Archidiecezjalną Przemyską Pielgrzymką. Oprócz pielgrzymek pieszych do Częstochowy docierają także grupy rowerowe, biegowe i konne.

Źródło: PAP
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Tagi:
Kościół katolicki
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