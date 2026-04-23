Śródmieście Pasażerka wyciągała kierowcę z auta. Szokująca scena na skrzyżowaniu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

W sobotę w nocy strażnicy miejscy w trakcie patrolu w rejonie Bulwarów Wiślanych zauważyli na skrzyżowaniu ulic Wioślarskiej i Ludnej niecodzienną scenę. Pasażerka auta marki Suzuki próbowała wyciągnąć z pojazdu kierowcę. Gdy udało się jej to zrobić, sama zajęła miejsce za kierownicą. W tym momencie do akcji wkroczyli strażnicy.

"Kobieta była roztrzęsiona i wyraźnie bardzo zdenerwowana. Jeden ze strażników wyłączył silnik w aucie i próbował ją uspokoić. Po chwili, nieco spokojniejsza, powiedziała, że w aucie doszło do kłótni między nią a jej partnerem, w wyniku której doszło do rękoczynów. Na ustach kobiety widoczna była krew, a na siedzeniu samochodu znajdowały się powyrywane włosy" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Kobieta, mimo sugestii funkcjonariuszy, odmówiła pomocy medycznej.

Strażnicy miejscy interweniowali na ulicy Wilczej Źródło: Straż Miejska Warszawa

Oboje trafili na komendę

Funkcjonariusze zarówno od mężczyzny, jak i kobiety wyczuli alkohol. Po przyznaniu się obojga do wcześniejszego spożywania alkoholu strażnicy wezwali na miejsce policję.

"Po przebadaniu alkomatem okazało się, że kierujący pojazdem miał 1,20 promila alkoholu w wydychanym powietrzu" - poinformowali strażnicy.

Oboje, już bez awantury, zostali przewiezieni do komendy policji przy ulicy Wilczej. Z kolei ich pojazd został odholowany na policyjny parking.