Pasażerka wyciągała kierowcę z auta. Szokująca scena na skrzyżowaniu
W sobotę w nocy strażnicy miejscy w trakcie patrolu w rejonie Bulwarów Wiślanych zauważyli na skrzyżowaniu ulic Wioślarskiej i Ludnej niecodzienną scenę. Pasażerka auta marki Suzuki próbowała wyciągnąć z pojazdu kierowcę. Gdy udało się jej to zrobić, sama zajęła miejsce za kierownicą. W tym momencie do akcji wkroczyli strażnicy.
"Kobieta była roztrzęsiona i wyraźnie bardzo zdenerwowana. Jeden ze strażników wyłączył silnik w aucie i próbował ją uspokoić. Po chwili, nieco spokojniejsza, powiedziała, że w aucie doszło do kłótni między nią a jej partnerem, w wyniku której doszło do rękoczynów. Na ustach kobiety widoczna była krew, a na siedzeniu samochodu znajdowały się powyrywane włosy" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.
Kobieta, mimo sugestii funkcjonariuszy, odmówiła pomocy medycznej.
Oboje trafili na komendę
Funkcjonariusze zarówno od mężczyzny, jak i kobiety wyczuli alkohol. Po przyznaniu się obojga do wcześniejszego spożywania alkoholu strażnicy wezwali na miejsce policję.
"Po przebadaniu alkomatem okazało się, że kierujący pojazdem miał 1,20 promila alkoholu w wydychanym powietrzu" - poinformowali strażnicy.
Oboje, już bez awantury, zostali przewiezieni do komendy policji przy ulicy Wilczej. Z kolei ich pojazd został odholowany na policyjny parking.
