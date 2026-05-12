Śródmieście

Ślad po modernistycznej perle Warszawy. Odkryli mury przedwojennego ogrodu

II sezon badań archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla
06.07.2023 | Co znaleziono na terenie dawnego Pałacu Brühla?
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: T. Tołłoczko / Pałac Saski
Archeolodzy dokopali się do murów przedwojennego ogrodu Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy Pałacu Brühla. Odkrycie to kluczowy element układanki dla architektów planujących odbudowę gmachu, który był wizytówką modernistycznej Warszawy.

"Podczas prac archeologicznych w okolicy Pałacu Brühla odsłonięto fragment murów będących częścią przedwojennego ogrodu MSZ" - poinformowała w mediach społecznościowych spółka Pałac Saski.

Odkrycie archeologów to istotna informacja dla architektów, ponieważ pokazuje realną granicę ogrodu i pozwala zweryfikować rzeczywiste wymiary względem materiałów archiwalnych, takich jak plany czy fotografie.

Pałac z imponującą salą balową

Nowy modernistyczny ogród powstał w trakcie przebudowy Pałacu Brühla w latach 30. XX wieku. Za projekt przebudowy gmachu dla resortu spraw zagranicznych był odpowiedzialny wybitny modernista Bohdan Pniewski. Właśnie wtedy do nawiązującego do historycznych tradycji korpusu głównego dostawiono modernistyczny pawilon od strony Ogrodu Saskiego. Mieścił się w nim m.in. apartament ministra spraw zagranicznych Józefa Becka i jego żony Jadwigi oraz pomieszczenia reprezentacyjne.

Mieszkanie Becków znajdowało się na wysokim parterze. Wyższą kondygnację stanowiło piano nobile z imponującą salą balową, do której przylegał szeroki taras z podtrzymującymi strop 12 smukłymi kolumnami.

Przebudowa Pałacu Brühla została ukończona w 1937 roku, a za oficjalne otwarcie gmachu głównego uznaje się czas wizyty króla Rumunii Karola II z dynastii Hohenzollern-Sigmaringen oraz następcy tronu księcia Michała.

Przedwojenna słuchawka i butelka z browaru

W marcu na terenie dawnego Pałacu Brühla archeolodzy odnaleźli przedwojenną słuchawkę Ericsson, szklaną butelkę z wolskiego browaru Haberbusch i Schiele oraz filiżankę z fabryki porcelany Hutschenreuther.

Pałac Brühla znajdował się przy ulicy Wierzbowej 1, przy placu Piłsudskiego. Został zniszczony przez Niemców po upadku Powstania Warszawskiego w grudniu 1944 roku razem z sąsiednim Pałacem Saskim. Planowana jest odbudowa obu obiektów.

Piotr Bakalarski
Źródło: PAP
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
