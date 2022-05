W Muzeum Narodowym wstęp wolny i wystawa prac Chagalla. Ustawiła się długa kolejka

We wtorek 3 maja przed Muzeum Narodowym w Warszawie ustawiła się długa kolejka. Do odwiedzin mieszkańców zachęciły darmowy wstęp oraz wystawa prac Marca Chagalla, zakupionych przez placówkę w ubiegłym roku.

Muzeum zakupiło 14 prac artysty

Pojawiają się także nawiązania do dzieciństwa artysty, kilka rysunków poświęconych jest uczuciom łączącym go z rodziną. Dzieła zachwycają żywą kolorystyką oraz niezwykłą oniryczną atmosferą, łączącą elementy rzeczywiste z fantastycznymi. Styl Chagalla i tematyka jego dzieł wykształciły się w latach 20. XX wieku. Artysta często nawiązywał do judaizmu i kultury żydowskiej, malował pary zakochanych, zwierzęta i kwiaty. W późniejszym okresie twórczości repertuar jego ulubionych tematów poszerzył się o motywy związane z chrześcijaństwem. Chagall był Żydem, ale zawsze fascynował go katolicyzm, zwłaszcza postać Chrystusa. Po II wojnie światowej częściej i chętniej niż dotychczas sięgał po rysunek i grafikę, z upodobaniem tworzył także witraże.