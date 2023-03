Centrum Nauki Kopernik z nową pracownią. "Wyjątkowa w skali całego świata"

"Ważny dzień dla nauki"

- Otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to ważny dzień dla nauki. Uruchamiamy tu dziś wyjątkowe w skali nie tylko naszego kraju, ale też całego świata, centrum naukowo-badawcze, w którym z myślą o mieszkańcach Warszawy naukowcy z Polski i całego świata będą realizować swoje projekty od A do Z - podkreślił podczas wydarzenia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Budowę Pracowni wsparł też samorząd województwa mazowieckiego, którzy przekazał z funduszy unijnych ponad 16,7 mln zł. -Bardzo mnie cieszy, że mogliśmy przyczynić się do powstania tak kreatywnego i inspirującego miejsca, a tym samym mamy swój udział w rozwoju nowoczesnej edukacji i komunikacji naukowej nie tylko na Mazowszu, lecz także w całym kraju. Tym bardziej, że to jedyne takie miejsce w Polsce - powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

- Stołeczni radni zadecydowali, aby z budżetu miasta przeznaczyć środki na tę inwestycję. To bardzo potrzebne miejsce, bo świat, w jakim żyjemy, potrzebuje takich interoperacyjnych miejsc, w których można prowadzić działalność badawczo-rozwojową – podkreśliła z kolei przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady Warszawy Ewa Janczar.

"Chcemy projektować rozwiązania służące edukacji"

W budynku PPK jednorazowo może zmieścić się 600 osób. - Ma trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni ok. 6000 metrów kwadratowych - przekazało w komunikacie Centrum Nauki Kopernik.

- Jednym z najciekawszych elementów architektonicznych obiektu jest elewacja wykonana z wypełnionych powietrzem dwuwarstwowych poduszek z membrany ETFE, cechującej się odpornością na zanieczyszczenia, chemikalia i ekstremalne zmiany temperatury. Przepuszcza dużo światła (od 90 proc. do 95 proc.), jednocześnie izolując wnętrze termicznie. Dzięki temu eksploatacja budynku wymaga mniejszej ilości energii, potrzebnej choćby do oświetlania, ogrzewania i chłodzenia wnętrz. To nie jedyne prośrodowiskowe rozwiązanie w budynku Pracowni - dodało CNK.