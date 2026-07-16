Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Stąpał po Ziemii 240 milionów lat temu, oczyszczają szkielet potężnego płaza

|
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Dwa tysiące wolontariuszy oczyszcza w CNK szkielet mastodonzaura
Źródło wideo: PAP
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
W Centrum Nauki Kopernik wolontariusze oczyszczają szkielet prehistorycznego płaza, starszego niż dinozaury. Do prac polegających na usuwaniu osadu z kości dołączyło już ponad dwa tysiące ochotników.

Historia ta zaczęła się w listopadzie 2025 roku, kiedy w CNK ruszył projekt nauki obywatelskiej "Nauka ma głos" - włączający wolontariuszy w badania paleontologiczne. Cel był ambitny: oczyszczenie doskonale zachowanego, ponad dwumetrowego szkieletu mastodonzaura, który w 2023 roku odnaleziono w Miedarach w woj. śląskim. Chętnych do pomocy naukowcom - zespołowi pod kierownictwem dr. Wojciecha Pawlaka z Katedry Geologii Basenów Sedymentacyjnych Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Tomasza Suleja, prof. Instytutu Paleobiologii PAN - nie brakowało.

- Do tej pory już ponad dwa tysiące ochotników przepracowało w laboratorium łącznie około 2 tysięcy godzin. Najbardziej zaangażowani i najefektywniej pracujący wolontariusze stają się stałymi bywalcami naszej pracowni, pomagając już kilka miesięcy - powiedział dr Pawlak, który kieruje procesem preparacji.

Test na cierpliwość

Praca w laboratorium to jednak test na cierpliwość i maksymalne skupienie. Bywa, że podczas jednej, dwugodzinnej sesji udaje się oczyścić nawet mniej niż centymetr kwadratowy powierzchni.

- Wykonywane czynności polegają na usuwaniu osadu z kości. Ich postęp jest uzależniony od twardości tego osadu oraz skomplikowania powierzchni kości - wyjaśniał paleobiolog.

Największym wyzwaniem bywa sama natura skamieliny. Kość i otaczająca ją skała mają niemal identyczny kolor. Aby je odróżnić, badacze i wolontariusze muszą się posiłkować światłem ultrafioletowym, pod którym kości zaczynają fosforyzować.

Głównym narzędziem pracy są dłuta pneumatyczne, w których drgania igły wywołane sprężonym powietrzem precyzyjnie odspajają okruchy skały.

Na koniec każdej zmiany wolontariusze dokumentują swoje postępy, a na rysunku mastodonzaura zostawiają symboliczny ślad - odcisk własnego palca.

Dr Pawlak powiedział, że wolontariusze reprezentują różnorodne grupy - w większości to osoby pracujące, w różnym wieku (choć powyżej 15 lat), z różnymi zainteresowaniami i profesjami. - Mamy informatyków, artystów, weterynarzy, projektantów wnętrz, księgowych, jak i specjalistów z takich branż jak cyberbezpieczeństwo czy opieka społeczna - wymieniał paleobiolog.

Niektórzy z nich dla tych kilku godzin pracy pokonują setki kilometrów, przyjeżdżając do Warszawy z Gdańska, Torunia, Białegostoku, okolic Krakowa, a nawet z Jeleniej Góry i Szczecina.

Proces wydobywania kości mastodonzaura
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Postęp prac przy wydobywaniu z bloków skalnych kości mastodonzaura
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Chcą skończyć projekt do listopada

Pierwsza strona szkieletu jest już gotowa. Teraz trwają prace nad drugą. Paleobiolodzy planują zakończyć projekt na przełomie października i listopada.

- Teraz głównym naszym wyzwaniem jest preparacja kręgosłupa, który od grzbietowej strony zbudowany jest ze skomplikowanego systemu wyrostków służących jako przyczepy dla mięśni oraz innych kości - wyjaśniał Pawlak, podkreślające jednocześnie, że to właśnie te elementy decydowały o sprawności ruchowej zwierzęcia.

Oczyszczony szkielet mastodonzaura ma trafić na wystawę Centrum Nauki Kopernik i posłużyć do dalszych badań nad historią życia na Ziemi.

Nad całym przedsięwzięciem na co dzień czuwa 10-osobowy zespół: kierujący pracami paleobiolog, koordynatorka z ramienia CNK oraz ośmiu przeszkolonych techników paleontologii.

W Centrum Nauki Kopernik wolontariusze pod okiem paleontologów oczyszczają szkielet mastodonzaura, prehistorycznego płaza, starszego niż dinozaury. Do prac polegających na usuwaniu osadu z kości dołączyło już ponad dwa tysiące ochotników.

Aby wziąć udział w projekcie, trzeba się zapisać. Szczegóły na stronie CNK. 

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Historia WarszawyPrehistoria
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Dwóch zatrzymanych i 118 zarzutów za oszustwa
Oszukiwali na BLIK. Duet oszustów trafił do celi
Bemowo
Wypadek w Warszawie
Stracił lusterko i jechał dalej. Nowe fakty w sprawie szaleńczego "rajdu" autobusu
Ochota
Rafał Trzaskowski
"Salonik VIP" i fikcyjne dyżury w szpitalu. Prezydent Warszawy o raporcie NIK
Ursynów
Prace drogowe na trasie S2
Objazdy na S2 i nowe ekrany. Utrudnienia do końca września
Wawer
Ćwiczenia w tunelu POW
Nocne ćwiczenia w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy
Ursynów
Ktoś rzucał czymś w goryla Aziziego w stołecznym zoo
Skandaliczne zachowanie w warszawskim zoo. Zwiedzający rzucał w goryla, wybieg zamknięty
Praga Północ
29-latka została zatrzymana
Seria kradzieży na siłowniach. Z szafek znikały nie tylko pieniądze
Śródmieście
Bad-Bunny
Anna bawiła się w Warszawie. Roberta "koledzy fajnie przywitali"
TVN24
Karol Nawrocki
Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Zatrzymali mężczyznę
Śródmieście
Marta Cienkowska
CBA chce dokumentów z Zarządu Zieleni. Chodzi o współpracę z Martą Cienkowską
Śródmieście
Stoją od lewej Izabela Marcewicz-Jendrysik, Magdalena Młochowska, Rafał Trzaskowski
Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski przedstawił zastępczynie
Śródmieście
Auto wbiło się w rów
Kierowca zajechał mu drogę, ratował się wjazdem do rowu
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
NIK skontrolowała Szpital Południowy. Mamy raport
Patryk Michalski
Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Fiata
Przejechał na czerwonym świetle. To, co powiedział, zdumiało policjantów
Okolice
Oskarżony Łukasz Żak, proces o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Koniec procesu Łukasza Żaka. A za chwilę początek kolejnego
Klaudia Ziółkowska
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
Radni mieli obchodzić kolejkę. Kontrola w centrum medycznym w Piasecznie
Okolice
Z bloku w Ursusie ewakuowano 14 rodzin
Pęknięta ściana bloku i nocna ewakuacja 14 rodzin
Ursus
Prawo i Sprawiedliwość złożyło dwie listy kandydatów do rady powiatu (zdjęcie ilustracyjne)
Zarzucają mu niegospodarność i nepotyzm. Referendum w sprawie odwołania wójta
Okolice
Śmierć na plebanii w Drobinie
Zagadkowa śmierć 31-latka na plebanii. Prokuratura: nikt nie zawinił
Okolice
Spalone ekrany przy Trasie Łazienkowskiej
Buspas wciąż wygrodzony słupkami. Ślady po pożarze autobusu nie znikają
Praga Południe
40-latek został zatrzymany
Czterdziestolatek za kierownicą Maserati. Prowadził mimo czterech sądowych zakazów
Wilanów
Błażej Król nagrał płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego
"Jak Polacy są razem, to nic ich nie złamie". To usłyszeli od powstańców, tak zareagowali
Piotr Bakalarski
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego zastępcy Karolina Bober i Tomasz Mencina oraz wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz podczas sesji Rady Warszawy
Kto na miejsce zdymisjonowanych wiceprezydentek? Trzaskowski już wie
Śródmieście
Kolejny etap remontu wiaduktu Mostu Poniatowskiego
Koniec z "piraceniem" na moście. Będzie odcinkowy pomiar
Śródmieście
Alaksandra Hierasimienia
Białoruska pływaczka zaatakowana na Dworcu Zachodnim
Ochota
Drogowcy szykują się do zmian na ulicy Żelaznej
Przeskalowane skrzyżowanie się zmieni. Rusza remont
Wola
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
Masowe kontrole hulajnóg i rowerów. Wystawiono ponad 70 mandatów
Ulice
Straż pomogła dziewczynce w powrocie na brzeg
O krok od tragedii. "Naszemu koledze gratulujemy bohaterskiej postawy"
Okolice
Urząd Dzielnicy Ursynów
Radni KO murem za burmistrzem dzielnicy. "Zadania realizuje perfekcyjnie"
Ursynów
Reklama Muzeum Sztuki Nowoczesnej na budynku przy Alejach Jerozolimskich
Reklama muzeum na zabytkowym budynku. "Popełniliśmy błąd"
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki