Tu trafiała poczta powstańcza, potem roznosili ją harcerze

Otworzyli skrzynkę, znaleźli skrawki gazet

- Celem działań naszych konserwatorów jest doprowadzenie tych dokumentów do stanu umożliwiającego udostępnienie ich historykom do prowadzonych przez nich badań – wyjaśnił dyrektor AAN. Dodał, że tylko odpowiednio zakonserwowane dokumenty mogą być poddane procesowi digitalizacji.

Skrzynkę zobaczysz podczas "Wieczoru z Paderewskim"

Już wiadomo, że archiwiści będą czekać na gości w godzinach 16-20. - Będzie można sobie zrobić zdjęcia z Ignacym Janem Paderewskim i jego małżonką. Każdy, kto nas odwiedzi będzie mógł sprawdzić, w jaki sposób będzie to możliwe. Będzie można również zapoznać się z pracą naszych archiwistów i najcenniejszymi częściami naszych zbiorów i w ten sposób przekonać się, że archiwa to żywe instytucje – zapowiada Olczak. Podczas wieczoru z Paderewskim będzie można również zobaczyć premierowy pokaz filmu z posiadłości Paderewskiego w Riond-Bosson i uzyskać porady, jak tworzyć i dbać o archiwum rodzinne oraz jak przekazywać cenne dokumenty do archiwów państwowych.

Harcerze przenosili dziennie średnio około 3-6 tysięcy przesyłek

Skrzynka, która zaprezentowano w Archiwum Akt Nowych, była częścią powołanej 4 sierpnia 1944 r. Poczty Polowej działającej na obszarze wyzwolonej przez powstańców części stolicy. Już wcześniej w niektórych częściach powstańczej Warszawy organizowano pocztę polową. Główny Urząd Pocztowy mieścił się przy Świętokrzyskiej 28. Ale działały też inne placówki w różnych punktach miasta: na Szpitalnej, Placu Napoleona, Okólniku, Czerniakowskiej, Krasickiego, Wilczej i Żelaznej. Skrzynki rozlokowano w około 40 punktach miasta. Szacuje się, że harcerze przenosili dziennie średnio ok. 3-6 tysięcy przesyłek. 13 sierpnia, w okresie największego nasilenia działalności harcerskiej poczty powstańczej, wpłynęło 10 tysięcy listów. Pierwsze pieczątki na przesyłkach pojawiły się 6 sierpnia – miały napis w kole "Poczta harcerska" i lilijkę harcerską. Do produkcji pieczątek używano przepołowionego kartofla, w którym scyzorykiem wyżłobiono napisy. W drugim miesiącu powstania Powstańcza Poczta Harcerska została wcielona bezpośrednio do Armii Krajowej, a napis "Poczta Harcerska "zastąpiono napisem "Poczta Polowa". We wrześniu 1944 r. ukazały się też znaczki Poczty Polowej w pięciu kolorach dla pięciu dzielnic Warszawy. Działalność Poczty Polowej zakończyła się w dniu kapitulacji powstania 3 października 1944 r.