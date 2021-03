Wraca Veturilo. Zmiany w stacjach i zasadach

Lada dzień wystartuje system roweru miejskiego w ramach pomostowej umowy na jeden sezon. Co to znaczy dla użytkowników rowerów miejskich? Co zrobić, by odzyskać lub zachować na kontach pieniądze, które mieliśmy w poprzednich sezonach? Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich, są trzy możliwości.

Nowy sezon rowerów miejskich zacznie się 1 marca. Ale miasto wciąż nie wybrało nowego, docelowego operatora. Za to ogłosiło postępowanie na "system pomostowy", który działać będzie w 2021 roku. Co to oznacza? W praktyce wszystko ma działać tak, jak do tej pory, ale formalnie operatorem rowerów będzie teraz miasto. A dotychczasowych umów, które użytkownicy zawierali z Nextbike w momencie rejestracji, nie da się tak po prostu przenieść, dlatego użytkownicy, kilka tygodni temu, dostali mejla z wypowiedzeniem umowy na Veturilo. Mail wywołał poruszenie. Pojawiło się bowiem pytanie, co z pieniędzmi, które są na dotychczasowych kontach. Operator obiecał, że wyśle kolejnego mejla, w którym wytłumaczą, co można zrobić, aby pieniądze odzyskać.

Teraz podali trzy rozwiązania.

Pierwszy krok to zalogowanie się na stronę zdecyduj.veturilo.waw.pl. Tam wpisujemy swój login i hasło, a następnie dostajemy do wyboru trzy opcje, co dalej zrobić z naszym kontem.

Trzy opcje

W pierwszej opcji użytkownicy przechodzą na konto dedykowane specjalnie dla Warszawskiego Roweru Publicznego, czyli umowa zawierana jest bezpośrednio z ratuszem. Jak zapewnia Nextbike, wszystkie środki znajdujące się na obecnym koncie zostaną w całości przeniesione na nowe.

Wybierając drugą możliwość, użytkownicy przeniosą się do globalnego konta Nextbike, które jest kompatybilne ze wszystkimi 39 systemami Nextbike w Polsce, w tym Veturilo. Mogą z niego korzystać w ponad 200 miastach w 25 krajach na świecie. Korzystanie z rowerów miejskich i aplikacji Veturilo pozostaje bez zmian. Wszystkie pieniądze znajdujące się na obecnym koncie zostaną w całości przeniesione na nowe konto.

Jeśli jednak użytkownicy zdecydują, że nie chcą korzystać z rowerów miejskich pozostaje wybór zamknięcia konta użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć na stronie w opcję "Zwrot środków" i wypełnić formularz. Zwrot nie dotyczy środków bonusowych, np. za akcję Zgłoś Rower.

Pytania i odpowiedzi

W komentarzach pod informacją na temat opcji na profilu Veturilo - Nextbike Polska na Facebooku, użytkownicy zwracają uwagę na problemy z logowaniem, ale otrzymują odpowiedzi od operatora, jak to rozwiązać. Pojawiają się też pytania o to, po co firmie numer PESEL. "Numer PESEL jest używany do pełnej weryfikacji Użytkownika oraz do rozwiązywania m.in. spraw windykacyjnych oraz sądowych, gdyby taka konieczność nastąpiła" – czytamy w jednej z odpowiedzi udzielonej przez Nextbike.

Operator zapewnia też, że nie zmienia się taryfa korzystania za Veturilo.

Zmiany w stacjach

Jak przypomina ZDM, Warszawski Rower Publiczny jest jednym z największych w Europie. Tegoroczny sezon jest jednak "pomostowym" w oczekiwaniu na modernizację i rozbudowę systemu. W ramach nowej jednorocznej umowy z Nextbike Polska liczba rowerów i stacji finansowanych przez Warszawę wróci do poziomu z 2016 roku. W oparciu o statystyki wypożyczeń drogowcy zmienili też lokalizacje wybranych stacji. Start nowego sezonu Veturilo zaplanowany jest na 1 marca, ale Nextbike już rozpoczął rozwożenie rowerów po Warszawie. Z budżetu miasta zostanie sfinansowanych 300 stacji rowerów miejskich. Oprócz tego, tak jak dotychczas, dostępne będą osobne stacje zawierające rowery ze wspomaganiem elektrycznym (10 stacji) i dziecięce (sześć stacji). Łącznie do dyspozycji będzie dokładnie 4560 rowerów. W ubiegłym roku dostępnych było 5,8 tysiąca rowerów, a cały system liczył 398 stacji w Warszawie.

ZDM przekazał również, że w związku z tym, że wiosna to początek sezonu budowlanego, to od jego początku zostanie wprowadzonych szereg drobnych poprawek w lokalizacji stacji. "Duża część z nich wynika z niezbędnej koordynacji z planowanymi pracami na drogach, w tym związanymi z budową nowej infrastruktury rowerowej" – wyjaśnił ZDM.

Autor:kz/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl