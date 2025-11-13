Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Odpalili pirotechnikę na marszu. Policja publikuje zdjęcia

Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Kierwiński: osoby, które odpaliły race mimo zakazu, będą musiały liczyć się z tym, że dostaną grzywnę
Źródło: TVN24
Policja próbuje ustalić tożsamość kolejnych osób, które użyły środków pirotechnicznych podczas marszu środowisk narodowych 11 listopada w Warszawie. Grozi im grzywna, ponieważ tego dnia obowiązywał zakaz pirotechniki.

11 listopada w Warszawie obowiązywał zakaz noszenia broni, który objął także używanie środków pirotechnicznych, a nawet przemieszczanie się z nimi. Mimo to uczestnicy marszu środowisk narodowych odpalili setki rac i świec dymnych. Ich wizerunki zarejestrowały policyjne kamery. Teraz policjanci starają się ustalić personalia osób, które - w ich ocenie - popełniły wykroczenia.

"Osoby te 11 listopada 2025 roku naruszyły obowiązujące w tym dniu przepisy porządkowe o zachowaniu się w miejscach publicznych" - podkreśliła w komunikacie śródmiejska policja. Funkcjonariusze analizują materiały również w kierunku ewentualnego narażenia człowieka na niebezpieczeństwo.

Zgodnie z artykułem 54 Kodeksu wykroczeń, kto naruszy przepisy porządkowe o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Policja publikuje wizerunki osób, które użyły środków pirotechnicznych na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Policja publikuje wizerunki osób, które używały środki pirotechniczne na marszu 11 listopada
Źródło: KSP
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Policja publikuje wizerunek osób, które używały środki pirotechniczne na Marszu Niepodległości
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci proszą o pomoc

Policjanci zwrócili się z prośbą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na fotografiach, które opublikowali na swoich stronach. Sprawę prowadzą dwie komendy rejonowe: śródmiejska i południowopraska.

Informacje można więc przekazywać do Referatu ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, pod numerem kontaktowym 47 723 91 50, 47 72 391 51 lub na adres email: krp1.kancelaria-wp@ksp.policja.gov.pl. Informacje przyjmuje też do Wydział ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, pod numerem kontaktowym 47 723 76 55, 47 723 83 94 lub na adres email: krp7.kancelaria-wpia@ksp.policja.gov.pl .

Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek

Mentzen złamał zakaz. Szykują wniosek

Kierwiński o grzywnach. "Mówię na przykład o pośle Mentzenie"

Kierwiński o grzywnach. "Mówię na przykład o pośle Mentzenie"

TVN24

Tysiące osób, okrzyki i race

Marsz ruszył z ronda Dmowskiego. Jego uczestnicy przeszli Alejami Jerozolimskimi w stronę Saskiej Kępy, na błoniach Stadionu Narodowego odbyły się koncerty, przemawiali politycy i organizatorzy. Hasło tegorocznego marszu brzmiało "Jeden naród, silna Polska".

Organizatorzy podali, że w wydarzeniu wzięło udział 300 tysięcy osób. Natomiast Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa oszacowało liczbę uczestników na około 100 tysięcy.

Na transparentach można było zobaczyć hasła antyrządowe i antyimigranckie. Co najmniej dwa banery zwróciły uwagę policji, w ocenie której mogły podlegać paragrafom o mowie nienawiści i propagowaniu ustroju totalitarnego. Materiał ocenia pod tym kątem prokuratura.

Race, świece dymne i petardy towarzyszyły pochodowi od jego początku aż do samego końca. - Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych - wyliczał mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

W związku z innymi sprawami zatrzymano 41 osób. Wśród nich było 26 posiadających narkotyki oraz 10 poszukiwanych. Trzy osoby odpowiadają za udział w bójce. Mimo to, stołeczna policja uznała, że wydarzenie przebiegło spokojnie i było bezpieczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

Ponad 90 osób odpowie za pirotechnikę podczas marszu

Ilu uczestników? Są szacunkowe dane

Ilu uczestników? Są szacunkowe dane

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

