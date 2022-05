"Chcąc ratować ptaka uczącego się latać, można mu bardziej zaszkodzić niż pomóc"

"Wydawało mi się, że ptak jest sam. Nie potrafił latać, uciekał, nieporadnie podskakując, umiał tylko trochę podfrunąć" – tak zdaniem strażników miejskich najczęściej tłumaczą osoby, które - choć w dobrej wierze, to jednak - przerwały lekcję podlotom. Strażnicy przypominają, że młode ptaki opuszczają gniazda tuż przed nabyciem zdolności do lotu.

"Nasza empatia może ptakom bardziej zaszkodzić niż pomóc"

– Zanim młody ptak uzyska zdolność do lotu, pod czujnym okiem rodziców przez jakiś czas uczy się rozpoznawania i unikania zagrożeń. Nasza empatia może ptakom bardziej zaszkodzić niż pomóc. Widząc takiego nielota lepiej zadzwonić po specjalistów z Ekopatrolu niż samemu ingerować w prawa natury – ocenia Krzysztof Kosiński, naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Funkcjonariusze apelują do mieszkańców, aby nie ingerowali, kiedy znajdą na trawniku pod drzewem pisklę, które – jak się może mylnie wydawać – wypadło z gniazda. Taki maluch najprawdopodobniej właśnie uczy się życia. "Ludzka ingerencja to brutalne przerwanie lekcji, a taki "uratowany" maluch ma małe szanse na przeżycie. Rodzice bardzo często pozostają w bezpośrednim sąsiedztwie z uczącym się potomstwem i utrzymują z nimi kontakt głosowy. Uciekają na widok człowieka, choć czasem mogą atakować, jak np. wrony czy sroki. Czasem wcale ich nie widać, jak w przypadku pustułek. Nie porywaj piskląt" – podkreślają strażnicy miejscy z Ekopatrolu.

Kiedy reagować?

Zauważają też, że mieszkańcy Warszawy, którzy są wyjątkowo empatyczni i wrażliwi na potrzeby zwierząt, nie tylko tych czworonożnych, często dzwonią do Ekopatrolu z prośbą o pomoc ptakom, które wpadły w różnego rodzaju tarapaty. "Tylko w kwietniu strażnicy z Ekopatrolu uratowali 163 ptaki. Przekazali je do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego zoo. Natomiast 36 ptaków wypuścili do środowiska naturalnego" - wyliczają.