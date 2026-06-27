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Śródmieście

Rolkarze, przemarsze i koncerty. Będą duże utrudnienia w ruchu

Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP
To weekend pełen wydarzeń na ulicach Warszawy. Zaplanowano m.in. przejazd rolkarzy i wrotkarzy oraz dwa koncerty na PGE Narodowym. Przemarsze będą mieć miejsce w dwóch dzielnicach. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w ruchu.

W sobotę wieczorem na ulice Warszawy wyjadą rolkarze i wrotkarze z Nighskating Warszawa, którzy przemierzą trasę ze Śródmieścia na Żoliborz i Bielany. Do centrum wrócą przez Wolę.

Przejazd tradycyjnie wystartuje przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Start o godzinie 20:30. Uczestnicy przejadą ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Aleją Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Marymoncką, Aleją Wittek, Kasprowicza, Aleją Reymonta, Maczka, Powązkowską, Okopową, Aleją „Solidarności”, Przez Plac Bankowy, Marszałkowską, Świętokrzyską, Nowy Świat z powrotem do Krakowskiego Przedmieścia.

Saska Kępa zamknięta

Dodatkowo w weekend, 27 i 28 czerwca, na PGE Narodowym odbędą się dwa koncerty, w związku z czym policja poinformowała, że najwygodniejszym sposobem dojazdu na stadion, będzie Warszawski Transport Publiczny.

W oba te dni, w godzinach 17:00-20:00, zostaną wprowadzone ograniczenia wjazdu na Saską Kępę - do strefy wpuszczane będą wyłącznie autobusy miejskie, taksówki, jednoślady oraz auta z identyfikatorami SK. Pozostali kierowcy nie będą mieli wstępu w rejony wyznaczone przez ulice: Aleję Poniatowskiego, Aleję Waszyngtona, Międzynarodową, Aleję Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańską oraz Bora-Komorowskiego. Natomiast po zakończeniu imprezy, około godziny 23:00, duże natężenie ruchu pieszego może zmusić policję do zamknięcia Mostu Świętokrzyskiego oraz Mostu Poniatowskiego wraz z wiaduktem na odcinku od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a, jak również Al. Zieleniecką.

Zmiany w ruchu w Ursusie

W niedzielę, 28 czerwca, przed Urzędem Dzielnicy Ursus na Placu Czerwca 1976 r. będą mieć miejsce uroczystości upamiętniające 50. rocznicę strajków. Z kolei w Śródmieściu został zaplanowany przemarsz.

Przygotowania do zaplanowanych uroczystości ruszą w sobotę, 27 czerwca, o godzinie 15:00, co spowoduje zamknięcie części parkingu od strony centrum handlowego oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Dyrekcyjnej, z której możliwy będzie wyłącznie wyjazd w kierunku ulicy Hennela. Normalny ruch samochodowy przez Plac Czerwca 1976 r. zostanie przywrócony dopiero w niedzielę późnym wieczorem, po godzinie 23:00.

Przemarsz w Śródmieściu

Kierowcy na utrudnienia muszą być gotowi także w Śródmieściu, gdzie odbędzie się przemarsz. Zgromadzenie rozpocznie się przed Pomnikiem Romana Dmowskiego na Placu Rozdrożu. O godz. 15 uczestnicy przejdą ulicami: Alejami Ujazdowskimi, przez Plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do Placu Zamkowego. Tam wydarzenie może potrwać do godziny 22:00.

Niektóre ulice mogą zostać zamknięte.

Zmiany w ruchu w ostatni weekend czerwca
Zmiany w ruchu w ostatni weekend czerwca
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Utrudnienia w ruchu
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