Śródmieście

Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Będą objazdy. Na ulicach bieg i marsz

20. Półmaraton Warszawski startuje w niedzielę
Półmaraton Warszawski to impreza biegowa, która odbywa się od 2006 roku (wideo archiwalne)
Źródło: tvnwarszawa.pl
W jubileuszowej 20. edycji Półmaratonu Warszawskiego, który odbędzie się w niedzielę, weźmie udział 25 tysięcy osób. Ponadto osiem tysięcy wystartuje w towarzyszącym biegu na 5 km. W sobotę zaś ulicami stolicy przejdzie antywojenny marsz solidarności z Iranem, Libanem i Palestyną. Kierowców czekają utrudnienia w ruchu.

Start biegu na 5 km zaplanowany jest na godzinę 9.00. Natomiast półmaraton rozpocznie się o 11.00 na Moście Poniatowskiego.

Półmaraton Warszawski - trasa

Biegacze skierują się na północ ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodowa, Bonifraterska, Andersa, Mickiewicza i dotrą do Placu Wilsona. Następnie pobiegną na Bielany i ulicą Wybrzeże Gdyńskie zawrócą na południe w stronę Żoliborza. Mostem Gdańskim przebiegną przez Wisłę i dotrą na Pragę Północ. Przebiegną obok zoo, a meta tradycyjnie będzie zlokalizowana na błoniach Stadionu Narodowego. Bieg ma zakończyć się o godz. 15.

Trasa Półmaratonu Warszawskiego uchodzi za jedną z najszybszych w Europie. Płaski profil, szerokie ulice oraz termin wydarzenia sprzyjają szybkiemu bieganiu i sprawiają, że wielu zawodników wybiera Warszawę jako miejsce walki o rekordy życiowe. Rekord Półmaratonu Warszawskiego wynosi 1:00.30 i należy do Tanzańczyka Emanuela Giniki Gisamody, natomiast w rywalizacji kobiet najlepszy wynik w historii biegu ustanowiła Etiopka Aminet Abde - 1:07.08.

20. Półmaraton Warszawski. Zmiany w ruchu
20. Półmaraton Warszawski. Zmiany w ruchu
Źródło: UM Warszawa

Zamkną ulice, będą objazdy

Uczestnicy niedzielnego biegu pojawią się na Bielanach, Pradze Południe, Pradze Północ, Żoliborzu i w Śródmieściu. Pobiegną między innymi:

  • Mostem Poniatowskiego – jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta od soboty od godziny 19:00 do niedzieli do godziny 18:00; jezdnia w stronę centrum będzie zamknięta w niedzielę od 5:00 do 14:00;
  • Traktem Królewskim – zamknięty w godzinach 10:00-12:30;
  • Miodową – zamknięta od godziny 10:00 do 13:30;
  • Mickiewicza – jezdnia w stronę Osiedla Ruda zamknięta w godzinach 10:30-14:00;
  • Podleśną i Gwiaździstą – zamknięte od godziny 10:30 do 14:30;
  • Wisłostradą – jezdnia w kierunku centrum będzie nieprzejezdna od 10:30 do 15:30;
  • Mostem Gdańskim – jezdnia w kierunku Pragi zamknięta od 10:30 do 15:30;
  • Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim – zamknięte w godzinach 8:00-16:00.

W niedzielę, 22 marca, przy większości ulic na trasie biegu nie będzie można parkować. Podczas biegów piesi przejdą przez trasę biegów wyłącznie w miejscach i w czasie wskazanym przez policję lub służby porządkowe.

Pierwsze zmiany dla autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego zostaną wprowadzone w sobotę, 21 marca wieczorem. Na objazdy pojadą wtedy autobusy linii: 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507 i 521, a później także nocnych: N22, N24 i N72.

W niedzielę od rana do około godziny 18 tramwaje nie będą jeździły od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Trasy zmienią linie: 9, 22 i 24. Objazdami pojadą też tramwaje: 6, 15, 16 i 18.

Od rana w niedzielę, autobusy: 102, 111, 117, 125, 146, 147, 158, 166, 202 i 507 będą jeździły objazdami. Później, od godziny 8, zmienią się również trasy linii: 106, 114, 116, 118, 122, 127, 128, 131, 135, 157, 162, 175, 180, 181, 185, 197, 409, 500, 517. Po otwarciu ulic, autobusy będą sukcesywnie wracały na swoje trasy.

Przez całą niedzielę skróconymi trasami pojadą autobusy linii: 178, 503, 518 i 521, a tramwaje linii 28 będą miał wydłużoną trasę z Metra Młociny do pętli Kawęczyńska-Bazylika.

W ramach oferty "Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD", uczestnicy 20. Półmaratonu Warszawskiego 22 marca 2026 r. (niedziela), na podstawie numeru startowego, w granicach 1 strefy biletowej ZTM będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pociągami uruchamianymi przez Koleje Mazowieckie. 

Wydarzenie otrzymało prestiżowy status World Athletics Elite Label. To wyróżnienie otrzymują tylko biegi spełniające najwyższe standardy sportowe i organizacyjne oraz gromadzące zawodników światowej klasy. W gronie imprez posiadających ten status znajdują się m.in. maratony w Sewilli i Barcelonie czy półmaratony w Berlinie i Lizbonie.

- Status Elite Label to dla nas zobowiązanie. Chcemy, aby warszawska trasa była miejscem rywalizacji na najwyższym poziomie i mocnym sprawdzianem dla polskiej czołówki - zadeklarował dyrektor Fundacji Maraton Warszawski Marek Tronina.

Pierwsza edycja Półmaratonu Warszawskiego odbyła się 26 marca 2006 roku.

W ubiegłym roku na Półmaraton Warszawski przygotowano 15 tysięcy numerów startowych, co oznacza gwałtowny wzrost liczby uczestników o 10 tysięcy.

Marsz przeciwko agresji USA i Izraela. "Wybrzmią głosy Iranek i Irańczyków"

Utrudnienia w Śródmieściu będą występować także w sobotę w związku z organizacją marszu przeciwko agresji USA i Izraela. Kierowcy będą mieli utrudnione poruszanie się w Al. Ujazdowskich.

Manifestujący wyruszą sprzed Pomnika Kopernika o godzinie 13:00. Uczestnicy przejdą następnie Traktem Królewskim w okolice ambasady Stanów Zjednoczonych w Al. Ujazdowskich. Organizatorzy szacują, że demonstracja potrwa do godz. 14.30.

Marsz przejdzie pod hasłem "Wasze zbrodnie - nasze koszty". Uczestnicy będą domagać się zaniechania działań wojennych prowadzonych na Bliskim Wschodzie przez Stany Zjednoczone i Izrael. "W ten dzień zadbamy o to, aby wybrzmiały głosy Iranek i Irańczyków oraz młodzieży z całej Europy, która jednoczy się w walce przeciwko brutalności" - piszą inicjatorzy marszu.

Jak tłumaczą, w niespełna dwa tygodnie od rozpoczęcia agresji na Iran amerykańskie i izraelskie wojska zabiły ponad 1300 cywilów, w tym ponad 200 dzieci. Zdaniem irańskiego Czerwonego Półksiężyca, po 11 dniach działań wojennych 77 obiektów medycznych i 65 placówek edukacyjnych ucierpiało w wyniku bombardowań. "Atakowane są również zabytki stanowiące kulturowe dziedzictwo narodowe Iranek i Irańczyków. Wojna doprowadziła także do klęski ekologicznej w kilkunastomilionowym Teheranie, gdzie zbombardowane zostały składy paliwa" - podają.

- Za tę wojnę najwyższą cenę ponoszą cywile - w Iranie, Libanie, ale także w Palestynie, gdzie wbrew zawieszeniu broni izraelskie wojska nadal codziennie mordują ludzi. Dlatego po raz kolejny wychodzimy na ulice, aby pokazać, że solidaryzujemy się z ofiarami amerykańskich i izraelskich bomb i rakiet - wyjaśnia Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumud Polska, organizatorów polskiej delegacji misji humanitarnej płynącej do Gazy.

"Ta wojna to kolejny przykład tego, jak niewiele warte jest ludzkie życie dla brutalnej władzy. Amerykańskie rakiety Tomahawk już pierwszego dnia wojny zabiły 175 osób w szkole dla dziewcząt w Minab, z czego 168 stanowiły uczennice w wieku 7-12 lat" - podają organizatorzy sobotniego zgromadzenia.

Marsz współorganizowany jest przez Global Sumud Polska, Stop Wojnie, Stowarzyszenie Forum Palestyńskie w Polsce, Solidarnie z Palestyną, kolektyw kefija, Nauczycielki Solidarne z Palestyną oraz Warszawskie Koło Młodych Inicjatywy Pracowniczej.

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

