Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Rolkarze, wrotkarze i motocykliści wyjadą na ulice. Będą utrudnienia

Przejazd rolkarzy z Nightskating Warsaw (zdj. archiwalne)
Przebudowa urządzeń sterowania ruchem
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP
Od 15 do 17 maja zgłoszonych jest kilka zgromadzeń publicznych, połączonych z przemarszami. Autobusy w rejonie Śródmieścia będą kierowane na objazdy - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Uczestnicy piątkowego zgromadzenia (Protest Przeciw Alienacji Rodzicielskiej) zbiorą się około godziny 11.00 na Marszałkowskiej 100, skąd ulicą Świętokrzyską podejdą najpierw pod Pałac Prezydencki, a następnie Nowym Światem i Alejami Ujazdowskimi ruszą pod Sejm.

Autobusy zmienią trasy

"W przypadku braku możliwości przejazdu, autobusy linii 116, 128, 175, 178, 180, 503, kursujące Traktem Królewskim będą omijały wyłączony z ruchu odcinek przez Plac Piłsudskiego i wracały na swoje trasy przez ulicę Królewską" - przekazał ZTM.

Jeśli nieprzejezdny będzie odcinek Alej Ujazdowskich (na wysokości Ministerstwa Sprawiedliwości), autobusy 116, 166, 180 i 503 będą jeździły przez ulicę Piękną, Plac Konstytucji, Waryńskiego, Goworka i Spacerową.

W sobotę odbędzie się kilka wydarzeń. O godzinie 14.00 rozpocznie się zgromadzenie pod budynkiem przy ulicy Pięknej 29/31, skąd uczestnicy ruszą ulicami Piękną, Marszałkowską, Mokotowską, Aleją Armii Ludowej i Wawelską pod Ambasadę Izraela przy Krzywickiego 24.

W zależności od tego gdzie będzie marsz zmienionymi trasami będą jeździć autobusy 100, 107, 116, 118, 138, 143, 151, 159, 166, 167, 174, 180, 182, 187, 502, 503, 523, 525 i B, C a także tramwaje linii 14, 15 oraz 26.

O godzinie 15.00 ruszy procesja z Archikatedry św. Jana do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej 61. Jej trasa będzie wiodła Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Jerozolimskimi, Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką. Na objazdach będą autobusy linii 106, 107, 111, 116, 127, 128, 131, 158, 174, 175, 180, 503, 504, 507, 517, 520, 521, 525 oraz B, C i F.

Rolkarze, wrotkarze, motocykliści

Wieczorem utrudnienia w trzech dzielnicach spowodują rolkarze i wrotkarze, którzy spotkają się przed Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. O godzinie 20.30 wyruszą na 22-kilometrowy przejazd ulicami: Nowy Świat, Świętokrzyska, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Towarowa, Prosta, Kasprzaka, Wolska, Połczyńska, Lazurowa, Człuchowska, Powstańców Śląskich, Górczewska, Leszno, Okopowa, Towarowa, Prosta, Świętokrzyska, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Wydarzenie może potrwać do północy.

Z kolei w niedzielę przez Warszawę przejadą wystylizowani motocykliści. Uczestnicy charytatywnej akcji The Distinguished Gentleman's Ride spotkają się w Centrum Praskim Koneser, skąd o godzinie 11.45, wyruszą na trasę ulicami: Markowska, Białostocka, Targowa, Aleja "Solidarności", Andersa, Muranowską, Konwiktorska, Sanguszki, Wisłostrada, Łazienkowska, Myśliwiecka, Górnośląska, Piękna, Aleje Ujazdowskie, Belwederska, Spacerowa, Goworka, Puławska, Waryńskiego, Batorego, Aleja Niepodległości, Wawelska, Krzywickiego, Filtrowa, Raszyńska, Koszykowa, Chałubińskiego, Aleja Jana Pawła II, Świętokrzyska, Kopernika, Tamka, Zamoście, Sokola, Zamoyskiego, Jagiellońska, Okrzei, Ząbkowska. Parada zakończy się na Placu Konesera około godziny 13.30.

Około 12.35 zacznie się przemarsz spod Archikatedry św. Jana na Plac Powstańców Warszawy. Uczestnicy pójdą najpierw pod Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, a następnie ulicami Królewską i Mazowiecką na Plac Powstańców. Inaczej będą kursowały autobusy linii 106, 107, 111, 116, 128, 175, 180, 503.

Trzecie zgromadzenie tego dnia zacznie się około godziny 14.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3. Autobusy linii: 100, 116, 166, 180 i 503 będą omijały zamknięty fragment przez Plac Unii Lubelskiej.

Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni

Wola
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
Utrudnienia w ruchuWarszawaRozrywka
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Donald Tusk
Co dalej z wojskami USA w Polsce? Premier zabrał głos
TVN24
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP. O kogo chodzi
Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zdradził, co usłyszał od Błaszczaka. Szef klubu PiS zareagował
TVN24
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
TVN24
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
TVN24
Ukradł blisko 220 tysięcy złotych
Zabrał gotówkę i pojechał w trasę. Zostawił jej tylko kwiaty
TVN24
cisnienie cisnieniomierz nadcisnienie shutterstock_2079588814
To nie musi być nadciśnienie. Ten szczegół fałszuje wynik
TVN24
Jarosław Kaczyński na sali sejmowej w otoczeniu polityków PiS
Kaczyński "przestał panować nad swoim najwspanialszym dzieckiem"
Kuba Koprzywa
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
TVN24
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mariusz Błaszczak na sali posiedzeń Sejmu
PiS bojkotuje głosowanie w Sejmie
TVN24
Zatrzymania po pobiciu na Moście Świętokrzyskim
Zatrzymania po pobiciu nastolatków z Ukrainy na moście
Praga Północ
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba
TVN24
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Donald Trump, Xi Jinping
Donald Trump wyleciał z Chin. Jest komunikat Pekinu
TVN24
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
TVN24
Powrót żołnierzy ukraińskich z niewoli rosyjskiej
"Tysiąc za tysiąc". Ukraińcy wracają z niewoli
TVN24
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
TVN24
Osiedle Koło na Woli. Bloki przy ulicy Górczewskiej
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
Wola
Burze, piorun
Jeszcze więcej ostrzeżeń. Uwaga na superkomórki burzowe
METEO
W weekend zamknięty zostanie przejazd przez tory w Wesołej
Zamykają przejazd przez tory. Na zawsze
Wesoła
40-latek został zatrzymany po pościgu
"Gwałtownie skręcił i uderzył w policjanta". Kierowca pijany i z dożywotnim zakazem
TVN24
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
Posiedzenie Sejmu RP (15.05.2026)
Trzecia próba regulacji kryptowalut. Ustawa przegłosowana
BIZNES
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski na sali posiedzeń Sejmu
Nowa posłanka w Sejmie
TVN24
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
TVN24
Najpierw groził nastolatkowi, potem zaatakował seniora
Brutalny atak na pętli. 63-latek pobity i okradziony
TVN24
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki