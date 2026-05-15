Śródmieście Rolkarze, wrotkarze i motocykliści wyjadą na ulice. Będą utrudnienia

Przebudowa urządzeń sterowania ruchem Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uczestnicy piątkowego zgromadzenia (Protest Przeciw Alienacji Rodzicielskiej) zbiorą się około godziny 11.00 na Marszałkowskiej 100, skąd ulicą Świętokrzyską podejdą najpierw pod Pałac Prezydencki, a następnie Nowym Światem i Alejami Ujazdowskimi ruszą pod Sejm.

Autobusy zmienią trasy

"W przypadku braku możliwości przejazdu, autobusy linii 116, 128, 175, 178, 180, 503, kursujące Traktem Królewskim będą omijały wyłączony z ruchu odcinek przez Plac Piłsudskiego i wracały na swoje trasy przez ulicę Królewską" - przekazał ZTM.

Jeśli nieprzejezdny będzie odcinek Alej Ujazdowskich (na wysokości Ministerstwa Sprawiedliwości), autobusy 116, 166, 180 i 503 będą jeździły przez ulicę Piękną, Plac Konstytucji, Waryńskiego, Goworka i Spacerową.

W sobotę odbędzie się kilka wydarzeń. O godzinie 14.00 rozpocznie się zgromadzenie pod budynkiem przy ulicy Pięknej 29/31, skąd uczestnicy ruszą ulicami Piękną, Marszałkowską, Mokotowską, Aleją Armii Ludowej i Wawelską pod Ambasadę Izraela przy Krzywickiego 24.

W zależności od tego gdzie będzie marsz zmienionymi trasami będą jeździć autobusy 100, 107, 116, 118, 138, 143, 151, 159, 166, 167, 174, 180, 182, 187, 502, 503, 523, 525 i B, C a także tramwaje linii 14, 15 oraz 26.

O godzinie 15.00 ruszy procesja z Archikatedry św. Jana do kościoła pw. św. Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej 61. Jej trasa będzie wiodła Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, Alejami Jerozolimskimi, Aleją Niepodległości i ulicą Rakowiecką. Na objazdach będą autobusy linii 106, 107, 111, 116, 127, 128, 131, 158, 174, 175, 180, 503, 504, 507, 517, 520, 521, 525 oraz B, C i F.

Rolkarze, wrotkarze, motocykliści

Wieczorem utrudnienia w trzech dzielnicach spowodują rolkarze i wrotkarze, którzy spotkają się przed Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. O godzinie 20.30 wyruszą na 22-kilometrowy przejazd ulicami: Nowy Świat, Świętokrzyska, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie, Towarowa, Prosta, Kasprzaka, Wolska, Połczyńska, Lazurowa, Człuchowska, Powstańców Śląskich, Górczewska, Leszno, Okopowa, Towarowa, Prosta, Świętokrzyska, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Wydarzenie może potrwać do północy.

Z kolei w niedzielę przez Warszawę przejadą wystylizowani motocykliści. Uczestnicy charytatywnej akcji The Distinguished Gentleman's Ride spotkają się w Centrum Praskim Koneser, skąd o godzinie 11.45, wyruszą na trasę ulicami: Markowska, Białostocka, Targowa, Aleja "Solidarności", Andersa, Muranowską, Konwiktorska, Sanguszki, Wisłostrada, Łazienkowska, Myśliwiecka, Górnośląska, Piękna, Aleje Ujazdowskie, Belwederska, Spacerowa, Goworka, Puławska, Waryńskiego, Batorego, Aleja Niepodległości, Wawelska, Krzywickiego, Filtrowa, Raszyńska, Koszykowa, Chałubińskiego, Aleja Jana Pawła II, Świętokrzyska, Kopernika, Tamka, Zamoście, Sokola, Zamoyskiego, Jagiellońska, Okrzei, Ząbkowska. Parada zakończy się na Placu Konesera około godziny 13.30.

Około 12.35 zacznie się przemarsz spod Archikatedry św. Jana na Plac Powstańców Warszawy. Uczestnicy pójdą najpierw pod Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, a następnie ulicami Królewską i Mazowiecką na Plac Powstańców. Inaczej będą kursowały autobusy linii 106, 107, 111, 116, 128, 175, 180, 503.

Trzecie zgromadzenie tego dnia zacznie się około godziny 14.00 przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3. Autobusy linii: 100, 116, 166, 180 i 503 będą omijały zamknięty fragment przez Plac Unii Lubelskiej.