Śródmieście

Cztery osoby utknęły w windzie. Oddychały z coraz większym trudem

Kilka osób utknęło w windzie
Kilka osób utknęło w windzie
Źródło: Straż miejska
Cztery starsze osoby nie mogły wydostać się z windy przy kładce nad Wisłostradą. Zaczynało im brakować powietrza. Na pomoc ruszyli strażnicy miejscy.

W niedzielę około godziny 18.45 do strażników miejskich podszedł przechodzień. Poinformował, że w windzie przy kładce dla pieszych nad Czerniakowską przy 29 Listopada są uwięzieni ludzie. Funkcjonariusze ruszyli we wskazanym kierunku.

"Na miejscu okazało się, że w windzie przebywają cztery osoby w wieku od 60 do 70 lat. Winda zatrzymała się w połowie drogi, drzwi był zablokowane i nie można było ich otworzyć. Po kilku nieudanych próbach ściągnięcia windy strażnicy w trybie pilnym wezwali serwis techniczny. Uwięzieni pasażerowie zaczęli uskarżać się na brak powietrza. Podjęto decyzję o wezwaniu straży pożarnej oraz przybywającego w pobliżu strażnika z uprawnieniami ratowniczymi, na wypadek konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej" - czytamy w komunikacie strażników miejskich.

"Skończyło się tylko na strachu"

Kabina windy była coraz bardziej zaparowana, a ludzie w środku oddychali z coraz większym trudem. Strażnicy podjęli próbę otwarcia drzwi. Po chwili udało się je otworzyć dzięki narzędziom z plecaka ratowniczego. To zapewniło uwięzionym dostęp do świeżego powietrza.

"Do czasu przyjazdu serwisanta strażnicy starali się uspokoić pasażerów, dbając o ich komfort psychiczny. Około godziny 19.25 przybył pracownik serwisu. Uwięzione w niej osoby mogły w końcu bezpiecznie ją opuścić. Skończyło się tylko na strachu - na szczęście pomoc przedmedyczna nie była potrzebna" - podsumowała straż miejska.

Czytaj również: Kładka przy galerii do rozbiórki. Zastąpi ją przejście i przejazd dla rowerów

WhatsApp Video 2025-06-09 at 17
Kładka przez ulicę Wołoską
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
pc

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

