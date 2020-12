Świąteczne zabezpieczenie uszkodzonej studzienki. "Strażnicy ratowali się, czym mogli"

O motywację patrolu zapytaliśmy rzecznika stołecznej straży miejskiej. - Uszkodzenie zostało zgłoszone do firmy, która tą studzienką zarządza, by dokonała naprawy. Strażnicy ratowali się, czym mogli. Skorzystali z tego, co mieli pod ręką. Niestety nie mają w wyposażeniu kijków czy słupków, najlepiej odblaskowych, które mogliby postawić w tym miejscu. Zwykle taśmę możemy obkleić wokół drzewa czy płotu, w tym przypadku takiej możliwości nie było - tłumaczy kreatywność kolegów Jerzy Jabraszko. - Najważniejsze, że odgrodzili studzienkę i nie zagraża ona nikomu w żaden sposób - dodaje rzecznik.