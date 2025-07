Uroczystości w rocznicę wybuchu powstania. Zamknięte ulice i zmiany w parkowaniu

Powstanie Warszawskie w kronikach muzeum Źródło: R.Banach - BIP AK/ Muzeum Powstania Warszawskiego

"Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej Europie podczas II wojny światowej. Mimo że było zaplanowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Zginęło wtedy około 18 tys. powstańców, a 25 tys. było rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 180 tys. osób" - przypomina w komunikacie straż miejska.

Warszawa już po raz 81. upamiętnia swoich bohaterów. Główne uroczystości na terenie stolicy odbędą się od 30 lipca do 5 sierpnia.

"Kierowcy w tych dniach muszą liczyć się ze zmianami w ruchu związanymi z zakazem parkowania (w wielu przypadkach pozostawiony w nieodpowiednim miejscu pojazd zostanie odholowany na koszt właściciela) i zamkniętymi ulicami" - zapowiedzieli strażnicy. Podali też szczegółowe informacje o tym, gdzie i kiedy należy spodziewać się utrudnień drogowych.

Utrudnienia w ruchu. Kiedy i gdzie?

Muzeum Powstania Warszawskiego: od 29 lipca od godz. 18:00 do 30 lipca do godz. 21:00 zakaz zatrzymywania się na ul. Przyokopowej. Plac Krasińskich: 31 lipca w godz. 0:00-24:00 zakaz zatrzymywania się przy ul. Długiej (na odcinkach od ul. Miodowej do ul. Kilińskiego, od ul. Kilińskiego do ul. Freta, od ul. Długiej do ul. Świętojerskiej, od ul. Miodowej do ul. Barokowej) i 29-31 lipca wzdłuż Sądu Najwyższego. Zakaz ruchu pojazdów 31 lipca w godz. 10:00-24:00 na ul. Długiej od ul. Miodowej do ul. Kilińskiego oraz w godz. 16:00-24:00 na ul. Miodowej i Placu Krasińskich na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Świętojerskiej. Z kolei w godz. 11:00-24:00 na Placu Krasińskich dostępny będzie jeden pas ruchu po stronie Pomnika Powstania Warszawskiego. Pomnik Stefana Roweckiego "Grota": 1 sierpnia w godz. 0:00-14:30 zakaz zatrzymywania się na ul. Chopina. Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego: 1 sierpnia w godz. 0:00-17:00 zakaz zatrzymywania się na ul. Matejki i ul. Pięknej na odcinkach od Al. Ujazdowskich do ul. Wiejskiej. Zakaz ruchu w godz. 8.00-17.00 na ul. Matejki od wjazdu do Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej. Cmentarz Wojskowy na Powązkach: 1 sierpnia w godz. 0:00-19:00 zakaz zatrzymywania się na parkingu od strony pętli autobusowej, parkingu i zatoce postojowej przy bramie głównej od ul. Powązkowskiej i na ul. Ostrowieckiej (od ul. Powązkowskiej do bramy wjazdowej na parking wewnętrzny Zarządu Cmentarzy Komunalnych). Zakaz ruchu w godz. 13:00-19:00 na parkingu przy pętli autobusowej i ul. Ostrowieckiej.

Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli: 1 sierpnia w godz. 0:00-22:00 zakaz zatrzymywania się na ulicy serwisowej równoległej do ul. Wolskiej (wraz z parkingiem) na odcinku od ul. Sowińskiego do wysokości budynku przy ul. Wolskiej 174. W godz. 16:30-20:00 zakaz wjazdu na cmentarz. W godz. 16:00-22:00 wyłączenie z ruchu prawego pasa na południowej jezdni ul. Wolskiej na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. Sowińskiego. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego: 1 sierpnia w godz. 17:00-24:00 wyłączenie z ruchu drogowego ul. Królewskiej i ul. Ossolińskich (na wysokości ul. Krakowskie Przedmieście) oraz ul. Moliera (na wysokości ul. Trębackiej). Masa Powstańcza przy Muzeum Powstania Warszawskiego: 3 sierpnia w godz. 8:00-14:30 zakaz zatrzymywania się na ul. Przyokopowej na całej długości muru. W godz. 14:30-20:30 zakaz ruchu na ul. Przyokopowej. Skwer Pamięci u zbiegu ul. Leszno i al. "Solidarności": 5 sierpnia w godz. 0:00-19:30 zakaz zatrzymywania się przy ul. Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszno po lewej stronie w kierunku ul. Żytniej. W godz. 16:30-19:30 wyłączenie z ruchu ul. Leszno na odcinku od al. "Solidarności" do skweru Kardynała Wyszyńskiego.