Śródmieście Jedno muzeum zamyka się z powodu upałów. Inne zaprasza, by się schłodzić Oprac. Katarzyna Kędra |

Upał w Polsce. Kamera termowizyjna pokazuje, jak mocno nagrzewa się asfalt Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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"Ze względu na prognozowane ekstremalne upały Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni, będą nieczynne dla zwiedzających w sobotę i niedzielę (27–28 czerwca). Cykl koncertów PIANOKRĄG w Parku Rzeźby odbywa się bez zmian" - czytamy w komunikacie Muzeum Narodowego na Facebooku.

Poinformowano również, że osoby, które zakupiły bilety na wystawy na te dni, mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie. Osoby, które posiadają bilety na wydarzenia edukacyjne otrzymają zwrot środków.

POLIN gotowe na upały

Inaczej jest w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. "Weekend w Warszawie zapowiada się rekordowo pod względem temperatur: 35°C w sobotę, 38°C w niedzielę. Szukasz klimatyzowanego schronienia i ciekawych historii pod jednym dachem? Przestronne, chłodne wnętrza naszego muzeum pozwalają w pełnym komforcie odkrywać historię, którą docenił cały świat: POLIN właśnie po raz trzeci trafiło do TOP10 procent najlepszych atrakcji na świecie według Tripadvisor" - zachęcają do zwiedzania władze muzeum.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Źródło zdjęcia: TVN

Jak przypomniano, bez problemu można skorzystać na miejscu z lekkiego, składane krzesełka i odpocząć w dowolnej przestrzeni wystawy stałej. Znajdują się one w wielu miejscach na ekspozycji. Ważny przez cały dzień bilet umożliwia także, by wyjść z budynku na przerwę czy obiad. W muzealnym holu można również odpocząć i naładować telefon. Z kolei na poziomie -1 (obok ochrony przy wejściu administracyjnym) znajduje spokojny pokój idealny do nakarmienia dziecka.

Ekstremalne upały

W nadchodzących dniach ekstremalny upał nawiedzi Polskę. Jak mówił w "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski, jest całkiem duże prawdopodobieństwo na to, że padnie historyczny rekord ciepła w naszym kraju.

Wyczerpanie cieplne a udar - jak je rozróżnić? Źródło zdjęcia: NHS/PSSE Lwówek Śląski

W weekend temperatura może sięgnąć aż 40 stopni. - Po raz pierwszy w historii pokazaliśmy mapę, na której jest wartość 40 stopni. To jest prognoza na najbliższą niedzielę. To będzie piekło, jakiego prawdopodobnie nikt z żyjących teraz w Polsce, mówię o granicach naszego kraju, nie doświadczył - powiedział Tomasz Wasilewski, prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl.

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