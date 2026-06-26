Śródmieście Upały to dla nich trudny czas. Jak pomóc zwierzakom? Magdalena Gruszczyńska |

Może być więcej powyżej 40 stopni. Ekstremalny upał idzie do Polski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Wysokie temperatury powietrza mogą prowadzić do przegrzania i odwodnienia zwierząt, dlatego należy zapewnić im stały dostęp do świeżej, chłodnej wody oraz zacienionego miejsca do odpoczynku.

Choć może się wydawać, że to tylko chwila, dla zwierzaka pozostawionego w nagrzanym samochodzie czy na nasłonecznionym balkonie może to być śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego nie wolno ich tam pozostawiać.

W upalny dzień temperatura wewnątrz auta może wzrosnąć do 50-60 stopni Celsjusza w kilka minut, nawet przy uchylonym oknie. Zwierzę nie ma możliwości ucieczki, a jego organizm szybko ulega przegrzaniu. "W Polsce pozostawienie zwierzęcia w aucie w upale jest karalne - uznane jest to za znęcanie się nad zwierzęciem" - zaznaczył stołeczny ratusz.

Także balkon w pełnym słońcu to nie azyl, a pułapka. Kot, pies czy gryzoń w klatce zostawiony na długo na nasłonecznionym balkonie jest narażony na udar cieplny i odwodnienie. Brak cienia i miski z wodą to ogromne ryzyko, metalowe i betonowe powierzchnie potrafią rozgrzać się do niebezpiecznych temperatur, parząc łapy i brzuch.

Jak chronić psy podczas upałów?

Psy szczególnie źle znoszą upały, bo ich organizm chłodzi się głównie przez ziajanie. "Jeśli założymy im ciasny, zabudowany kaganiec, odbieramy im tę możliwość. W gorące dni może to prowadzić do przegrzania, a nawet udaru cieplnego. Dlatego warto wybierać kagańce fizjologiczne, a jeśli sytuacja pozwala, zrezygnować z nich całkowicie" - podpowiadają stołeczni urzędnicy.

Na spacer z psem w upalne dni najlepiej wychodzić wcześnie rano i późnym wieczorem. Jeśli trzeba wyjść w czasie, gdy temperatury są bardzo wysokie, należy unikać nagrzanych chodników i otwartych przestrzeni, a wybierać miejsca z cieniem, takie jak parki czy leśne alejki. Przed spacerem, warto sprawdzić temperaturę nawierzchni, wystarczy położyć dłoń na chodniku. "Jeśli po kilku sekundach robi się nieprzyjemnie gorąco, to znak, że psie łapy też mogą ucierpieć" - przekazał ratusz.

W upalne dni, nie wolno zostawiać czworonożnych podopiecznych na otwartym i nasłonecznionym terenie np. na chodniku pod sklepem. Psu należy zapewnić dostęp do świeżej i czystej wody, również w czasie spacerów, np. używając specjalnej butelki na wodę dla psa.

Osłony przeciwsłoneczne i baseny w schronisku

Na upały przygotowuje się Schronisko na Paluchu. Zamontowano tam dodatkowe osłony przeciwsłoneczne na boksach oraz tzw. żagle zacieniające w najbardziej nasłonecznionych miejscach.

"Psy mają dostęp do baseników i balii z wodą zarówno w wybranych boksach, jak i na wybiegach, w parku oraz przy ciągach komunikacyjnych. Funkcjonują również zraszacze i system zamgławiaczy, a woda w miskach jest wymieniana co najmniej trzy razy dziennie" - przekazał ratusz.

Chłodzone są także budynki przeznaczone dla zwierząt, w tym szpitale, pawilony dla kotów i oddział geriatryczny. Wybrane psy korzystają z mat chłodzących, a spacery odbywają się przede wszystkim w godzinach przedpołudniowych.

Przy temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza wprowadzane są dodatkowe środki ostrożności. Jak podał ratusz, wydłużono godziny spacerów do godz. 20, a wolontariusze otrzymują szczegółowe wytyczne dotyczące opieki nad psami podczas upałów. Schronisko zwiększa również dostępność wody pitnej dla zwierząt, pracowników i wolontariuszy poprzez częstsze dostawy, dodatkowe dystrybutory oraz większą liczbę misek rozmieszczonych na terenie placówki i przyległego parku.

Wsparcie dla dzikich zwierząt

Nie tylko domowe zwierzęta potrzebują naszej troski. Dzikie koty, ptaki, jeże czy wiewiórki, również cierpią w upały. "Wystawienie płaskiej miski z wodą na balkonie czy w ogrodzie może być dla nich ratunkiem. Nie należy również ich płoszyć, gdy szukają chłodu w trawie pod krzewami czy piwnicach" - radzą urzędnicy.

Wszelkie informacje o błąkających się zwierzętach (porzuconych, zagubionych), a także pozostawionych w pojazdach, należy niezwłocznie zgłaszać do straży miejskiej pod całodobowym numerem telefonu 986.

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