Śródmieście Stąd wyrzucono fortepian Chopina. Zabytkowy gmach czeka remont Dariusz Gałązka |

Nowy budynek Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Źródło wideo: M. Kaźmierczak/UW Źródło zdj. gł.: Uniwersytet Warszawski

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Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki umowie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, którą uczelnia podpisała pod koniec czerwca. Pożyczka wynosi blisko 104 miliony złotych. Pieniądze pochodzą częściowo z Krajowego Planu Odbudowy, przeznaczonej na zieloną transformację miast.

Prace obejmą gmach i jego otoczenie. Uniwersytet planuje modernizację dachu i instalacji, by ograniczyć zużycie energii. Zmiany obejmą także sieć teleinformatyczną. Budynek ma zostać dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz sal dydaktycznych i konferencjyjnych uczelnia zapowiada przestrzenie biblioteczne oraz miejsca do pracy indywidualnej i grupowej. W pałacu mają się też odbywać wydarzenia naukowe, kulturalne i społeczne, otwarte dla mieszkańcy Warszawy.

Pałac Zamoyskich przy Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Uniwersytet Warszawski

Stąd wyrzucono fortepian Chopina

Gmach powstał w latach 40. XIX wieku z inicjatywy Andrzeja Zamoyskiego, według projektu Henryka Marconiego. To z jego okna rosyjscy żołnierze wyrzucili na bruk fortepian Fryderyka Chopina. Instrument znajdował się w mieszkaniu jego siostry Izabelli Barcińskiej. Był to odwet za nieudany zamach na carskiego namiestnika Fiodora Berga, do którego doszło we wrześniu 1863 roku, podczas powstania styczniowego.

Zniszczenie instrumentu opisał Cyprian Kamil Norwid w "Fortepianie Szopena".

Żołnierze i studenci

Przed drugą wojną światową mieściło się tu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a we wrześniu 1939 roku działało Dowództwo Obrony Warszawy. W czasie okupacji obiekt przejęła niemiecka policja.

Budynek spłonął w czasie Powstania Warszawskiego. Po odbudowie znalazły w nim siedzibę wydziały Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilkadziesiąt lat mieściły się tam pomieszczenia Instytutu Dziennikarstwa i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

W ostatnich latach dziennikarstwo przeniosło się do innego historycznego gmachu - na dole Bednarskiej. Obecnie na jego tyłach trwa budowa dużego nowoczesnego budynku, w którym kształceni będą przyszli dziennikarze i ekonomiści.