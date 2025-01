Umschlagplatz zdewastowany, napisu wciąż nie usunięto. Mieszkańcy sami chcą się tym zająć

22.07.2021 | Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Pamięci. Przed przed pomnikiem Umschlagplatz złożono kwiaty Źródło: Magda Łucyan | Fakty TVN

O to, dlaczego tak dług trwa usuwanie pseudograffiti z pomnika o tak dużej wartości historycznej zapytaliśmy w śródmiejskim urzędzie dzielnicy odpowiedzialnym za utrzymanie Umschlagplatz. Mieszkańcy i społecznicy dziwią się, że napis jeszcze nie zniknął, choć od aktu wandalizmu minęło już kilka dni.

"Priorytetem znalezienie sprawcy"

- Działamy w porozumieniu ze stołecznym konserwatorem zabytków oraz szkołą, do której należy zniszczona ściana. Zajmiemy się usunięciem śladu wandalizmu, jak tylko policja skończy czynności dochodzeniowe. Priorytetem dla służb jest teraz ustalenie sprawcy - zapewnił nas w odpowiedzi Radosław Korzycki z Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

- Materiały w tej sprawie zostały już przekazane do prokuratury - poinformował z kolei krótko rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Piotr Antoni Skiba przekazał, że "materiały miały trafić dziś". - I zapewne znajdują się w kilku metrach sześciennych materiałów które trafiają dziennie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ w Warszawie - odpowiedział na nasze pytania i opisał szczegółowo obieg dokumentów w prokuraturze.

Zapowiadają obywatelskie czyszczenie pomnika

Mieszkańcy i społecznicy niecierpliwią się. Skrzyknęli się na wspólne oczyszczenie pomnika w środę o 17.

"Napis przez 4 dni nie został usunięty dlatego zapraszam do obywatelskiego mycia" - napisał organizator Rafał Szymczak. Później jednak zapowiedział zmianę terminu na czwartek o tej samej porze.

"Zawieszam akcję Obywatelskiego czyszczenia pomnika na Umschlagplatz do jutra o tej samej porze (jeżeli do 12 napis nie zostanie usunięty)" - napisał na Facebooku.

Muzeum potępiło sprawców

Oświadczenie w sprawie aktu wandalizmu wydało Muzeum Getta Warszawskiego. Podpisał się pod nim jego dyrektor Albert Stankowski.

"Z głębokim oburzeniem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o akcie dewastacji pomnika Umschlagplatz przy ulicy Stawki w Warszawie – miejsca niezwykle ważnego dla pamięci o tragedii ponad 250 tysięcy warszawskich Żydów, którzy zostali stąd wywiezieni na śmierć w obozie zagłady w Treblince" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Jak przypomniał dyrektor, "Umschlagplatz jest symbolem cierpienia, ale i świadectwem tragicznej historii, której nie wolno zapominać". "Zniszczenie tego miejsca poprzez umieszczenie na nim jakichkolwiek napisów jest nie tylko wyrazem braku szacunku wobec pamięci ofiar, ale także bolesnym naruszeniem wspólnej przestrzeni pamięci, która należy do nas wszystkich" - podkreślił i potępił "ten akt wandalizmu".

Sprawę dewastacji opisywaliśmy w poniedziałek. Ktoś namalował na jednej ze ścian pomnika Umschlagplatz napis czerwonym sprejem: "Warsaw 1943 = Gaza 2025".

Policja zgłoszenie o zniszczeniu pomnika otrzymała 3 stycznia. - Zawiadomienie wpłynęło od przedstawiciela Muzeum POLIN. Sprawca nie jest znany. Jest poszukiwany przez policję, prowadzone są czynności - mówił nam wówczas Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Przypomina o ofiarach getta

Umschlagplatz to nieistniejąca obecnie rampa kolejowa, która razem ze znajdującymi się w jej sąsiedztwie budynkami była wykorzystywana w latach 1942–1943 przez hitlerowców jako miejsce koncentracji Żydów z warszawskiego getta przed wywiezieniem ich m. in. do obozu zagłady w Treblince.

Obecnie na terenie dawnego placu przeładunkowego znajduje się miejsce pamięci. Tworzy go pomnik, symbolizujący otwarty wagon kolejowy. Na jego wewnętrznych ścianach wyryte są imiona, przypominające o ofiarach warszawskiego getta. Pomnik znajduje się przy ulicy Stawki.