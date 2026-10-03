Śródmieście Umowa na budowę Roma Tower podpisana. Trwa rozbiórka dawnego parkingu Dariusz Gałązka |

Pierwsze prace pod budowę Roma Tower Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Jak poinformowano w raporcie giełdowym, umowa została zawarta 2 października z konsorcjum w składzie: STRABAG sp. z o.o. oraz TKT Engineering sp. z o.o. Jak wynika z kontraktu, wykonawca za budowę wieżowca zainkasuje 840 milionów złotych.

"Przedmiot umowy z generalnym wykonawcą powinien zostać wykonany w terminie 50 miesięcy od dnia przekazania placu budowy" - czytamy w raporcie.

Budowa rozpocznie się jeszcze w październiku. Już teraz działkę u zbiegu Nowogrodzkiej i Emilii Plater otoczono blaszanym płotem. Trwają prace rozbiórkowe.

Pierwsze prace pod budowę Roma Tower Pierwsze prace pod budowę Roma Tower Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pierwsze prace pod budowę Roma Tower Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Pierwsze prace pod budowę Roma Tower Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Kontrowersje wokół budowy

Roma Tower to 170-metrowy wieżowiec, który ma stanąć na miejscu dawnego parkingu. O zmaterializowanie się inwestycji przez wiele lat zabiegał były metropolita warszawski. Należąca w przeszłości do Kościoła działka znajduje się przy parafii św. Barbary.

W lutym tego roku spółka BBI Development, inwestor wysokościowca Roma Tower, poinformowała, że inwestycja uzyskała komplet pozwoleń na budowę. Na rozstrzygnięcie czekał jeszcze wniosek o wpisanie do rejestru zabytków działki, na której ma stanąć wieżowiec. O taki zapis starała się grupa mieszkańców oraz aktywistów, od lat sprzeciwiających się budowie. Protestujący obawiają się m.in. o to, że budynek zaburzy historyczną tkankę tego rejonu miasta.

Najpierw odmowną decyzję wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, później generalny konserwator zabytków ją podtrzymał.

Inwestor nie pokazał wizualizacji

Pierwotnie Roma Tower miał być biurowcem o powierzchni użytkowej 62 tysięcy metrów kwadratowych z salą konferencyjną, powierzchniami handlowymi, centrum fitness and SPA i parkingiem na 245 samochodów. Założenie było takie, że zyskami z wynajmu biur deweloper ma dzielić się z Kościołem.

Pod koniec stycznia tego roku BBI Development otrzymał od ratusza decyzję środowiskową. Zmieniło się przeznaczenie obiektu. Zgodnie z nową koncepcją, Roma Tower ma być apartamentowcem o 48 kondygnacjach. Na najniższych kondygnacjach naziemnych i podziemnych urządzony będzie parking na 413 aut.

W tajemnicy wciąż utrzymywane są też nowe wizualizacje wieżowca. Poprzednie zdezaktualizowały się po zmianie projektu.