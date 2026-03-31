Zielona metamorfoza na Złotej

Przebudowa placu Centralnego w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"Właśnie przyjechały. Pierwsze wiązy trafiły na ul. Złotą. Rozpoczynamy kolejny etap zazieleniania ścisłego centrum Warszawy"- napisali stołeczni drogowcy.

45 nowych drzew do połowy kwietnia

Na ulicę Złotą dotarły już pierwsze z 45 nowych, dużych drzew, które zostaną posadzone do połowy kwietnia. Jak wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich, to uzupełnienie zeszłorocznych nasadzeń, a jednocześnie kolejne z 200 drzew, które pojawią się w okolicy w ramach przebudowy kwartału Złota-Zgoda.

Chodzi o wiązy (Ulmus) "New Horizon" z grupy Resista. To gatunek, który dobrze radzi sobie w warunkach miejskich, jest odporny na wysokie temperatury i zanieczyszczenia. Te same drzewa rosną już na ulicach Zgoda i Sienkiewicza.

Pierwsze wiązy trafiły na ulicę Złotą

"Złota zyska więcej cienia i lepszy mikroklimat, a to przełoży się na większy komfort mieszkańców i gości tego rejonu" - zapewnili drogowcy.

Na tym jednak nie kończy się metamorfoza Złotej. W ramach przebudowy powstaje w tym miejscu ogród linearny, zakładający wprowadzenie ciągłej, uporządkowanej zieleni. W przestrzeni pojawią się też dwie fontanny.