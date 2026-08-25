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Śródmieście

Klepisko zamiast trawnika, fontanna wyłączona. Złota już do naprawy

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Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Klepisko zamaist trawnika na Złotej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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Ulica Złota na początku sierpnia zmieniła się w deptak. Pojawiły się montannym zieleń i miejsca do odpoczynku. Jednak już niespełna trzech tygodniach od otwarcia przestrzeń wymaga naprawy. Teren został ogrodzony, jedną z fontann wyłączono.

W poniedziałek 3 sierpnia prezydent Warszawy zaprosił dziennikarzy na Złotą, która przeszła efektowną metamorfozę. Pojawiło się m.in. 80 nowych drzew i fontanny. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, kamienne siedziska, stojaki rowerowe. - To nasze przeciwdziałanie zmianom klimatu - komentował podczas otwarcia Rafał Trzaskowski.

Na nowy deptak szybko ściągnęły tłumy. Szczególną popularnością nowa Złota cieszyła się wśród Warszawiaków i turystów w upalne dni. Dzieci chlapały się w wodzie, starsi robili zdjęcia, którymi chętnie dzielili się w mediach społecznościowych.

Nowa atrakcja na Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Nowa atrakcja przy ulicy Złotej zamknięta po niecałym miesiącu od otwarcia
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Klepisko zamiast trawnika

Niestety trzy tygodnie później część nowych atrakcji została ogrodzona metalowymi barierkami. Trawa, która została wysiana wokół fontanny została całkowicie zadeptana, dziś to klepisko, po deszczu zamieniające się w błoto. Zarząd Dróg Miejskich poinromował, że przy takim natężeniu ruchu "trawniki mogą nie wyglądać cały czas idealnie".

"To tak jakby na murawie stadionu Legii codziennie rozgrywano mecz od rana do wieczora. Widać to zwłaszcza w rejonie fontanny "z mgiełką" w centralnym punkcie ulicy, którą szczególnie upodobali sobie najmłodsi" - wyjaśnili stołeczni drogowcy.

Na miejscu był we wtorek reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który potwierdził, że fontanna została wyłączona, a trawa wokół niej wydeptana, miejscami widać tylko brązową ziemię.

- Fontanna została odgrodzona barierkami, a trawnik ponownie zasiano. Na barierkach widnieje informacja, że atrakcja będzie działać ponownie od piątku - zrelacjonował. - Wokół słychać rozmowy przechodniów zdziwionych, że atrakcję wyłączono po tak krótkim czasie - dodał.

Poprawiają drenaż, dosiewają trawę

- W tym tygodniu jest poprawiany drenaż wokół fontanny. Sami jesteśmy zaskoczeni, jak spodobało się do miejsce mieszkańcom Warszawy, ludzi jest cała masa. Niestety trawa taki napływ ludzi nie najlepiej wytrzymuje. Obecnie prowadzimy prace naprawcze, poza poprawieniem drenażu, żeby ulepszyć odpływ wody przy fontannie, dosiewana jest też trawa i mikrokoniczyna - przekazał nam Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

Fontanna ma zostać ponownie uruchomiona w piątek, tak by dawała odwiedzającym ochłodę w ostatni weekend wakacji.

Wielka zmiana Złotej

Przebudowany fragment Złotej należał przed metamorfozą do samochodów. Na odcinku między Marszałkowską i Zgoda znajdował się wjazd do tunelu prowadzącego na Plac Defilad. Po obu stronach jezdni parkowały auta, piesi mieli do dyspozycji wąskie chodniki. Po zakończeniu prac ulica zmieniła się w deptak, a wstęp mają na nią wyłącznie pojazdy mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.

Prace w tym miejscu ruszyły w czerwcu 2024 roku. Najpierw drogowcy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg zlikwidowali tunel. Następnie plac budowy przejęła firma Skanska, z którą miasto podpisało umowę na kompleksową przebudowę kwartału ulic Złota, Zgoda, Jasna i Sienkiewicza o łącznej powierzchni 2,5 hektara.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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