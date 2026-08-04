Śródmieście Po przebudowie Złotej więcej "kopert" dla dostawców

Rafał Trzaskowski o metamorfozie ulicy Złotej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: ZDM

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W poniedziałek ulica Złota została oficjalnie otwarta. Pojawiło się tam m. in. 80 nowych drzew i fontanny. Miejsce słynie z wielu lokali gastronomicznych zlokalizowanych na Nowym Świecie i Chmielnej. Różnego rodzaju usług w parterach budynków pełno jest też w rejonie ulic Złotej i Zgoda oraz na Placu Pięciu Rogów.

"W sierpniu ten obszar powiększył się o 150 m ulicy Złotej, 150 m ulicy Zgoda, oraz 200 m ulicy Chmielnej na wschód od Placu Pięciu Rogów. Na tych trzech ulicach dopuszczony będzie bardzo ograniczony ruch samochodowy. Nie będzie na nich miejsc postojowych, mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mieli swobodny dojazd do miejsc postojowych na posesjach oraz w garażach" -przypomniał Zarząd Dróg Miejskich.

W związku z tym, by "nie zapominać o logistyce dostaw obsługujących punkty, z których korzystają mieszkańcy, i odwiedzający" stołeczni drogowcy wyznaczyli nowe "koperty" dla dostawców. "Jednocześnie dostawy powinny być realizowane w sposób możliwie uporządkowany, bezpieczny i nieutrudniający funkcjonowania całego kwartału. W tym celu wdrożyliśmy cały pakiet rozwiązań. Wspomniane trzy odcinki ulic są 'obudowane' kopertami dla dostawców" - wyjaśnili drogowcy.

25 nowych "kopert" dla dostawców

Wyznaczenie specjalnych miejsc parkingowych dla zaopatrzenia to sprawdzona praktyka w tym rejonie. Pierwsze tego typu "koperty" pojawiły się przy modernizacji Ronda Dmowskiego oraz tworzeniu Placu Pięciu Rogów. Dalsze strefy postojowe dla kurierów powstały podczas remontu ulicy Chmielnej, a kolejne zostaną utworzone w trakcie zbliżającej się przebudowy kwartału Złota-Zgoda.

"Koperty" dla dostawców zlokalizowane są:

Marszałkowska - 7 miejsc, na wysokości ul. Złotej,

Rondo Dmowskiego - 2 miejsca,

Krucza - 4 miejsca, w rej. Placu Pięciu Rogów,

Bracka - 2 miejsca, w rej. Placu Pięciu Rogów,

Przeskok - 2 miejsca,

Jasna - 2 miejsca,

Chmielna 8a - 2 miejsca,

Chmielna 14 - 1 miejsce (dla zaopatrzenia przychodni lekarskiej),

Chmielna 35 - 1 miejsce (dla zaopatrzenia budynku),

Sienkiewicza - 2 miejsca (otwarcie jesienią 2026).

"Koperty" poza Chmielną znajdują się tuż przed strefą ograniczonego ruchu. Ich zadaniem jest zatrzymanie aut dostawczych na obrzeżach tego rejonu, aby nie wjeżdżały one do ścisłego centrum.

Wraz z otwarciem pierwszej części Złotej-Zgody wyznaczono nowe "koperty" dla dostawców Źródło zdjęcia: ZDM

"Dla dostawców została zaplanowana jeszcze druga możliwość. Zakaz wjazdu i zatrzymywania się obowiązujący od wielu lat na ulicy Nowy Świat nie dotyczy dostaw w godzinach 20:00-07:00. Podobne zasady zostały później wprowadzone na ulicy Chmielnej i Placu Pięciu Rogów. Od sierpnia te reguły zostaną rozszerzone i ujednolicone. W obszarze obowiązywania identyfikatorów NC, czyli Złota-Zgoda-Bracka-Chmielna wjazd i postój dla dostaw będą dozwolone w godzinach 06:00-09:00. Na Nowym Świecie 'okno' dla dostaw pozostaje bez zmian" - przekazali drogowcy.

ZDM przypomniał, że pojazd można zatrzymać też na każdym miejscu postojowym wyznaczonym w strefie płatnego parkowania.

"Poza możliwością skorzystania z okolicznych kopert oraz z 'okna wjazdowego' w obszar o ograniczonym ruchu, dostawcy mogą więc również po prostu wykorzystać miejsca dostępne w SPPN" - dodali.