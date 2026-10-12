Śródmieście Zachowała zwarty i wielkomiejski charakter. Ulica Wilcza będzie chroniona Oprac. Alicja Glinianowicz |

Do rejestru zabytków został wpisany układ urbanistyczny ulicy Wilczej Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

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W uzasadnieniu decyzji Marcin Dawidowicz napisał, że ochroną objęto całą przestrzeń ulicy: jezdnię, chodniki, skwery, zieleńce i zabudowę pierzejową. Chodzi o 129 działek i ich fragmenty.

Ulica z historią sięgającą XVIII wieku

Jak przypomniał, Wilcza biegła pierwotnie przez grunty rolne, które w XV wieku należały do rodziny Wilków-Kałęckich. W XVIII wieku droga zwana "Na Wilczem" stała się ulicą, a w połowie XIX wieku wpisała się w regularną siatkę ulic południowej części miasta. Murowane kamienice w miejscu drewnianych domów zaczęły pojawiać się tam w drugiej połowie XIX wieku, a ulicę wówczas przedłużono do Koszykowej, nadając jej ostateczny przebieg.

Przy Wilczej mieszkali lekarze, adwokaci, artyści i literaci, wśród nich Bolesław Prus. Po wojnie w kamienicy pod numerem 11 mieszkali związani z Polskim Radiem Władysław Szpilman, Roman Jasiński i Jerzy Wasowski.

Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kamienice zaprojektowane przez wybitnych architektów

Ulica zachowała dzieła wybitnych architektów, wśród których wyróżnia się projekt Stefana Szyllera - kamienica Rothberga zlokalizowana przy Marszałkowskiej 66. Swoje ślady pozostawili tu również Wacław Heppen i Józef Napoleon Czerwiński przy Wilczej 8 oraz 29A. Pod numerem 60 podziwiać można natomiast architekturę Adolfa Inatowicza-Łubiańskiego. Józef Steinberg wzbogacił ulicę o luksusowe kamienice Horowitzów stojące pod numerami 69 i 71.

"Ochrona obejmuje również detale przestrzeni ulicy: granitowe krawężniki z profilowanymi wjazdami na posesje, zachowane układy chodników i szpalery drzew, a także otwarcia widokowe przy skrzyżowaniach. Niektóre krawężniki noszą nawet ślady działań wojennych" - opisał konserwator zabytków.

Zachowała zwarty, wielkomiejski charakter

Marcin Dawidowicz przyznał, że w 1944 roku część zabudowy zniszczono, ale parcelacja i przebieg ulicy pozostały nietknięte. Tam, gdzie nie odbudowano kamienic, powstały nowe budynki dostosowane gabarytem do historycznej zabudowy, często cofnięte od pierzei, co pozwoliło wprowadzić zieleń. Dzięki temu Wilcza zachowała zwarty, wielkomiejski charakter, typowy dla europejskich stolic z przełomu XIX i XX wieku.

Dzisiaj ulica Wilcza stanowi jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych układów z zabudową z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, pokazując, jak wyglądała przedwojenna Warszawa.