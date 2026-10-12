Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zachowała zwarty i wielkomiejski charakter. Ulica Wilcza będzie chroniona

|
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Do rejestru zabytków został wpisany układ urbanistyczny ulicy Wilczej
Źródło wideo: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Źródło zdj. gł.: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Do rejestru zabytków został wpisany historyczny układ urbanistyczny ulicy Wilczej na odcinku od Alej Ujazdowskich do ulicy Koszykowej w Warszawie - poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W uzasadnieniu decyzji Marcin Dawidowicz napisał, że ochroną objęto całą przestrzeń ulicy: jezdnię, chodniki, skwery, zieleńce i zabudowę pierzejową. Chodzi o 129 działek i ich fragmenty.

Ulica z historią sięgającą XVIII wieku

Jak przypomniał, Wilcza biegła pierwotnie przez grunty rolne, które w XV wieku należały do rodziny Wilków-Kałęckich. W XVIII wieku droga zwana "Na Wilczem" stała się ulicą, a w połowie XIX wieku wpisała się w regularną siatkę ulic południowej części miasta. Murowane kamienice w miejscu drewnianych domów zaczęły pojawiać się tam w drugiej połowie XIX wieku, a ulicę wówczas przedłużono do Koszykowej, nadając jej ostateczny przebieg.

Przy Wilczej mieszkali lekarze, adwokaci, artyści i literaci, wśród nich Bolesław Prus. Po wojnie w kamienicy pod numerem 11 mieszkali związani z Polskim Radiem Władysław Szpilman, Roman Jasiński i Jerzy Wasowski.

Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Układ urbanistyczny ulicy Wilczej wpisany do rejestru zabytków
Źródło zdjęcia: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Kamienice zaprojektowane przez wybitnych architektów

Ulica zachowała dzieła wybitnych architektów, wśród których wyróżnia się projekt Stefana Szyllera - kamienica Rothberga zlokalizowana przy Marszałkowskiej 66. Swoje ślady pozostawili tu również Wacław Heppen i Józef Napoleon Czerwiński przy Wilczej 8 oraz 29A. Pod numerem 60 podziwiać można natomiast architekturę Adolfa Inatowicza-Łubiańskiego. Józef Steinberg wzbogacił ulicę o luksusowe kamienice Horowitzów stojące pod numerami 69 i 71.

"Ochrona obejmuje również detale przestrzeni ulicy: granitowe krawężniki z profilowanymi wjazdami na posesje, zachowane układy chodników i szpalery drzew, a także otwarcia widokowe przy skrzyżowaniach. Niektóre krawężniki noszą nawet ślady działań wojennych" - opisał konserwator zabytków.

Zachowała zwarty, wielkomiejski charakter

Marcin Dawidowicz przyznał, że w 1944 roku część zabudowy zniszczono, ale parcelacja i przebieg ulicy pozostały nietknięte. Tam, gdzie nie odbudowano kamienic, powstały nowe budynki dostosowane gabarytem do historycznej zabudowy, często cofnięte od pierzei, co pozwoliło wprowadzić zieleń. Dzięki temu Wilcza zachowała zwarty, wielkomiejski charakter, typowy dla europejskich stolic z przełomu XIX i XX wieku.

Dzisiaj ulica Wilcza stanowi jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych układów z zabudową z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku, pokazując, jak wyglądała przedwojenna Warszawa.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZabytkiWojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi
Czytaj także:
Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków
Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Po latach wrócił do Polski i został zabytkiem
Śródmieście
Wnętrze sali koncertowej Sinfonia Varsovia
Rozpoczyna się budowa największej sali koncertowej w Polsce
Piotr Bakalarski
Prace przy węźle trasy S8 z drogą krajową nr 92
Szykują rozbudowę autostrady. Zwężenia na S2 i S8
Okolice
Na Rondzie Wiatraczna wykoleił się tramwaj
Dwa tramwaje zderzyły się na rondzie, jeden się wykoleił
Praga Południe
Dziesięć zarzutów i trzy miesiące aresztu
Wpadł po zgłoszeniu od dwóch kobiet. Usłyszał dziesięć zarzutów
Okolice
Warszawa, 12.05.2024. Pożar kompleksu handlowego przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Pożar hali przy Marywilskiej. Pierwsza rozprawa
Białołęka
Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie
Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
Śródmieście
Ukradł samochód, biżuterię i psa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej psów zatrzymany. Wpadł, gdy ukradł samochód i biżuterię
Okolice
Groził swojemu bratu śmiercią
Groził bratu, że go zabije. Zapowiadał użycie noża
Okolice
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamkną dwie stacje metra
Bemowo
Śmiertelny wypadek w miejscowości Chociszewo
Lawetą uderzył w ogrodzenie cmentarza. Jedna osoba nie żyje
Okolice
CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych
Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy
Śródmieście
W w piwnicy bez okien na warszawskiej Pradze działa hostel
16-latek w peruce udawał właściciela apartamentu na wynajem
Wola
Zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny. Sprawdzają system, trwają ćwiczenia
Śródmieście
Prace drogowe (ilustracyjne)
Dwa tygodnie utrudnień na Jagiellońskiej
Praga Północ
zatrzymanie
Zarzuty i areszt dla 21-latki po ataku w Warszawie
Praga Południe
Wizualizacja Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej
Politechnika buduje halę sportową nad tunelami metra
Piotr Bakalarski
Znak Polski Walczącej na elewacji budynku przy Puławskiej 48
Skuwali tynk, odkryli znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej
Mokotów
W szkole pod Wyszkowem doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia
Po atakach w szkołach 65 tysięcy kontroli i 117 zatrzymanych
Okolice
Ostre narzędzia znalezione u 14-latka
Nagranie z nożami i siekierami. 14-latek zatrzymany
Okolice
Atak nożownika w autobusie miejskim (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował nożem w autobusie miejskim
Bielany
Rowerem po Cytadeli
Cztery muzea i dwa zakazy. Rowerzyści i psy niemile widziani
Piotr Bakalarski
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Śródmieście
Uratowany przez Ekopatrol łabędź
"Leżał bezwładnie, widać było, że cierpi"
Białołęka
Rajd kierowcy Lexusa
Jechał po chodniku, kosił słupki, uderzył w auto. Zamiast dokumentów miał odbitki ksero
Ochota
Kamienica z wieżą na rogu Mokotowskiej i Wilczej wpisana do rejestru zabytków
Kamienica z wieżą i hełmem. Winda była wyłożona mahoniem
Śródmieście
Ostrołęka, 08.10.2026. Zatrzymany ws. ataku nożem w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce
Grozi mu dożywocie. 19-letni nożownik aresztowany
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Prokuratura w warszawskim szpitalu. "Ponowne czynności" po śmierci pacjentki
Mokotów
Jest decyzja sądu w sprawie 15-latka, który śmiertelnie ugodził nożem woźną w szkole
15-latek zabił woźną. Jest decyzja, co dalej
Okolice
Zatrzymanie 17-latka w Sierpcu
Planował "zrobić coś złego w szkole". Zarzut i areszt dla 17-latka
Sierpc
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki