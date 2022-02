Ułańska szabla tkwiła w fundamentach dawnej Cukierni Szwajcarskiej. Kolejne odkrycie na Placu Pięciu Rogów

Znalezisku przyjrzał się Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Drogowcy otrzymali kilka dni temu pismo, w którym poinformował, że przedmiot to szabla ułańska z pochwą, pochodząca najprawdopodobniej z 1921 roku. "Została znaleziona w schowku, w obrębie reliktów ceglanych fundamentów (piwnicy) przedwojennej kamienicy (Cukiernia Szwajcarska) u zbiegu ulic Szpitalnej i Zgody" - przekazał konserwator. Budynek, o którym mowa to Dom Prasowy. Na parterze mieścił wspominaną przez konserwatora kawiarnię, a na wyższych kondygnacjach znajdowały się redakcje prasowe, między innymi była tam siedziba "Gazety Polskiej".

Wschodnia część placu jest gotowa

Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Przybędzie też drzew liściastych, pojawią się fontanny i woda. "Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne pastorały" - podawał ZDM.

Projekt będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Autobusy zostaną skierowane na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekrojowi jezdni.