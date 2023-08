Na Starym Mieście odkryto ślady średniowiecznej zabudowy

Zlecone przez nas badania potwierdziły, że fragmenty średniowiecznych ścian wewnętrznych w kamienicy przy ul. Kanonia 10/12/14 są oryginalne - poinformował stołeczny konserwator zabytków. Odkryte cegły to tzw. palcówki, charakterystyczne dla zabudowy powstałej w wiekach średnich.

Teraz w budynku przy ulicy Kanonia 10/12/14 (dawniej były to dwie kamienice o adresie Kanonia 10 i 12) Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami zaplanował remont znajdującego się na parterze mieszkania komunalnego. Zanim został przeprowadzony, Stołeczny Konserwator Zabytków zalecił badania.

Średniowieczny fryz, wyżej "wyraźne ślady spalenizny"

Ponadto - jak poinformował konserwator - w jednym z pomieszczeń mieszkania, na wysokości ok. 2,1 m znajduje się nieotynkowany dekoracyjny element, rodzaj ceglanego fryzu, który jest historycznym elementem budowlanym, zachowanym i pozostawionym w miejscu podczas powojennej odbudowy.

"Dodatkowo cegły widoczne w ścianie powyżej fryzu noszą wyraźne ślady spalenizny. Niemal wszystkie cegły to tzw. palcówki, czyli średniowieczne cegły o wymiarach 8x13x27, murowane na jednolitej zaprawie piaskowo-wapiennej" - wyjaśnił SKZ.

Zaplanowano prace konserwacyjne

Jak wskazano w komunikacie, niewiadomą pozostaje jaką rolę pierwotną pełnił odkryty fryz. W biurze konserwatora zastanawiają się, czy jest to fragment ściany pozostałej po likwidacji sklepienia? A może to fragment podbudowy pod belki stropowe? Wreszcie czy ściana została tak wybudowana, aby poszerzyć pomieszczenie poprzez jej pocienienie w parterze i powrót do właściwej grubości powyżej?".