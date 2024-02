"Matematyka jest po prostu pięknym przedmiotem"

Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska zaznaczyła, że wydatki na oświatę są najwyższą pozycja w budżecie rady miasta. - Powiedzmy konkretnie, ostatnia kadencja to 36 miliardów złotych przeznaczonych na edukację. Natomiast ten projekt będzie kosztował 14,5 miliona złotych i liczymy na to, że będzie pomagał wszystkim się rozwijać, bo matematyka jest po prostu pięknym przedmiotem. Myślę, że młodzież będzie zadowolona z tych rozwiązań – powiedziała przewodnicząca.

Część warszawskich uczniów szkół podstawowych już uczestniczy w projekcie organizowanym przez Politechnikę Warszawską. To "Zeszyt.online", z którego obecnie w różnych szkołach w większości dzielnic korzysta ok. 20 tysięcy uczniów z klas 4-8. Najdłużej z tego rozwiązania korzystają placówki na Woli i w Wawrze. Nauczyciele i uczniowie otrzymują dostęp do platformy internetowej, która jest zgodna z podręcznikami szkolnymi. Na podstawie tej informacji system dobiera uczniom zadania zgodne z tematem lekcji, uzależniając poziom trudności do bieżących predyspozycji ucznia. System "Zeszyt.online" jest wykorzystywany zarówno na lekcjach matematyki, jak i w domu.