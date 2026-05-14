Śródmieście

Z ukradzionym ryżem odjechał na rowerze

Z knajpy w Śródmieściu skradziono worki z ryżem
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do orientalnej restauracji. 43-latek miał ukraść 60 kilogramów ryżu, po czym próbował odjechać z workami na rowerze.

Zgłoszenie o włamaniu do restauracji przy ulicy Szpitalnej wpłynęło kilka dni temu do śródmiejskiej komendy. Policjanci potwierdzili na miejscu, że ze skrzynki zaopatrzeniowej na zapleczu zniknęły trzy 20-kilogramowe worki ryżu.

"Okazało się, że włamywacz załadował worki na rower i uciekł. Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy natychmiast przystąpili do działania i już po chwili przy ulicy Chmielnej namierzyli sprawcę" - relacjonuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Jak opisuje, funkcjonariusze znaleźli przy nim narzędzia, przy pomocy których włamał się do skrzynki oraz trzy duże worki ryżu.

Z restauracji w Śródmieściu skradziono worki z ryżem
Był notowany za podobne kradzieże

Zatrzymany to 43-letni obywatel Polski. Mężczyzna trafił do komendy przy ulicy Wilczej.

"Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności" - zaznacza mł. asp. Pacyniak.

Z knajpy w Śródmieściu skradziono worki z ryżem
Policjanci ustalili, że podejrzany wcześniej był notowany za podobne włamania i kradzieże.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Klaudia Kamieniarz
