Z ukradzionym ryżem odjechał na rowerze

Skradziony piec do pizzy znaleźli na złomie

Zgłoszenie o włamaniu do restauracji przy ulicy Szpitalnej wpłynęło kilka dni temu do śródmiejskiej komendy. Policjanci potwierdzili na miejscu, że ze skrzynki zaopatrzeniowej na zapleczu zniknęły trzy 20-kilogramowe worki ryżu.

"Okazało się, że włamywacz załadował worki na rower i uciekł. Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy natychmiast przystąpili do działania i już po chwili przy ulicy Chmielnej namierzyli sprawcę" - relacjonuje młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Jak opisuje, funkcjonariusze znaleźli przy nim narzędzia, przy pomocy których włamał się do skrzynki oraz trzy duże worki ryżu.

Był notowany za podobne kradzieże

Zatrzymany to 43-letni obywatel Polski. Mężczyzna trafił do komendy przy ulicy Wilczej.

"Po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności" - zaznacza mł. asp. Pacyniak.

Policjanci ustalili, że podejrzany wcześniej był notowany za podobne włamania i kradzieże.

