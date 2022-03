"Życie" na Dworcu Centralnym. Brakuje lekarzy, środków higienicznych, transportu dla uchodźców

Kolejny dzień pomocy uchodźcom na Dworcu Centralnym, gdzie tłumy ludzi z Ukrainy czekają na dalszą podróż. Wolontariusze pracują dzień i noc, by pomóc zagubionym osobom, nakarmić i przekazać im artykuły higieniczne. Jak przyznają - są już zmęczeni i zirytowani na bezradność, z jaką się mierzą. - Tracą już ochotę, a jeśli stąd odejdą, ci ludzie zostaną bez jakiejkolwiek pomocy - opisuje reporter tvnwarszawa.pl.

Potrzebni są lekarze

Bardzo trudna sytuacja jest w punkcie medycznym prowadzonym przez wolontariuszy. - Mówią, że potrzebują tutaj lekarza na stałe. Zgłaszają się do nich osoby z różnymi dolegliwościami, mają swoje ukraińskie recepty, bądź potrzebują recepty na choroby, na które się leczą i nie uzyskują pomocy - opisał Węgrzynowicz.

- W punkcie medycznym od jednego z ratowników dowiedziałem się, że w nocy dotarł transport z Hiszpanii z darami, w tym z lekami. Są to lekarstwa z hiszpańskimi etykietami. Część z nich była przeterminowana. Nie wiedzą, co zrobić z tymi paczkami, bo takich lekarstw nie mogą podawać. Wszystkie etykiety są w języku hiszpańskim - opisał Węgrzynowicz.

Dodał, że wolontariusze zwracają też uwagę na złą organizację namiotu gastronomicznego, który został ustawiony na parkingu obok dworca. Jak opowiadali, jest on prowadzony przez wojewodę, ale tylko w ciągu dnia. Po godzinie 20 punkt przejmują ponownie wolontariusze. Wszyscy, którzy w nocy docierają na dworzec, są zmęczeni i zziębnięci. Wolontariusze częstują ich gorącym posiłkiem, który otrzymują wcześniej od ludzi.

"Dowiadują się, że ktoś z ich rodziny zginął"

Nasz reporter rozmawiał także z osobami, które opiekują się kobietami z najmłodszymi dziećmi. Wolontariusze mówią, że to ich żłobek. Potrzebują pomocy psychologa i lekarza. - Te kobiety dowiadują się, że właśnie ktoś z ich rodziny zginął na Ukrainie i przeżywają prawdziwe dramaty. Zostają z tym same - ocenił nasz reporter.

Zaznaczył, że ciągle jest problem ze zorganizowaniem transportu dla osób, które chcą jechać dalej. Za mało jest pociągów i autobusów. - Jeżeli nawet pojawiają się jakiekolwiek służby państwowe to tylko w ciągu dnia, a życie na dworcu toczy się całą dobę - zaznaczył Węgrzynowicz.

Nasz reporter rozmawiał z jednym z podróżnych - z Arturem z Charkowa, który w kasie usłyszał, że już nie ma biletów na pociąg do Berlina. - Ustawił się do punktu wojewody, gdzie są autobusy i został zapisany na listę, ale nie otrzymał żadnej informacji, kiedy taki autobus się pojawi. W kolejce na ten autobus czeka w tej chwili około 100 osób. Większość to małe dzieci - opisał Węgrzynowicz.