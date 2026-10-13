Śródmieście Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Remont torowiska na ulicy Stawki Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy

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Torowisko w ciągu ulicy Stawki przeszło ostatni duży remont ponad 30 lat temu. Jego generalna modernizacja planowana jest dopiero w przyszłym roku, jednak już teraz konieczne jest przeprowadzenie doraźnych prac. Latem woda dwukrotnie podmyła tory, co skutkowało awaryjnymi wyłączeniami ruchu. Tramwajarze musieli wówczas naprawiać uszkodzone i zużyte betonowe płyty zabudowy torowiska.

Przy okazji przeprowadzili też przegląd, podczas którego znaleźli miejsca wymagające pilnych prac utrzymaniowych. Mają one zapobiec kolejnym usterkom torowiska w nadchodzących miesiącach.

"Chociaż na początku roku nie planowaliśmy tego remontu, szybko pogarszający się stan torowiska wymusił natychmiastowe naprawy. Prace przeprowadzimy własnymi siłami tramwajowego Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów. Mamy nadzieję, że zapobiegniemy w ten sposób kolejnym awariom i zapewnimy eksploatację tej części sieci aż do 2028 roku, kiedy zaplanowana jest całkowita modernizacja torów w Alei Jana Pawła II oraz ulicy Stawki" - informuje w komunikacie Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich, odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury.

Torowisko na ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Prace potrwają tydzień

Prace na ulicy Stawki rozpoczną się w sobotę 17 października i potrwają do niedzieli 25 października. Tramwajarze liczą na sprzyjającą pogodę. Wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego ustalili, że w tym okresie nie ma też innych dużych remontów i planowanych objazdów dla tramwajów, które kolidowałyby z planowaną naprawą.

Podczas doraźnego remontu tramwajarze zajmą się naprawą dwóch przejazdów przez tory - na wysokości ulic Pokornej i Dzikiej. Dodatkowo przeprowadzą kilka punktowych napraw poza tymi skrzyżowaniami. Wymienią stare betonowe płyty węgierskie na torowisko klasycznej, podsypkowej konstrukcji, zabudowanej asfaltem.

Torowisko na ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany w kursowaniu tramwajów

W trakcie prac tramwaje nie będą kursowały ulicą Stawki na odcinku od Andersa do Alei Jana Pawła II.

Między 17 a 25 października składy linii 16, w kursach na pełnej trasie Miasteczko Wilanów - Piaski, ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska, jadąc Aleją Solidarności i Aleją Jana Pawła II.

Natomiast w kursach na trasie skróconej (Miasteczko Wilanów - Muranowska) tramwaje linii 16 pojadą bez zmian do 23 października, korzystając z tak zwanego przejścia torowego przed ulicą Pokorną. W weekend 24-25 października nie będzie kursów skróconych.

Zmiany dla kierowców i pieszych

Utrudnienia w ruchu drogowym pojawią się w sobotę, chwilę po północy. Tramwajarze będą pracowali odcinku ulicy Stawki pomiędzy Dziką i Karmelicką a Pokorną. Zwężą jezdnię i zamkną przejazdy przez tory. Zmian nie będzie wyłącznie na zawrotce przy Lewartowskiego.

Kierowcy będą mogli dojechać do Andersa: Aleją Jana Pawła II, Słomińskiego i Dawidowskiego.

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały do poniedziałku, 26 października do godziny 1.

Remont torowiska w ciągu ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Na skrzyżowaniu z Dziką i Karmelicką zostaną wprowadzone następujące zmiany:

przejazd przez tory na skrzyżowaniu będzie zamknięty,

kierowcy będą mogli korzystać z zawrotki przez torowisko na Stawki za skrzyżowaniem w kierunku Andersa,

zamknięty będzie pas do skrętu w lewo ze Stawki w Dziką,

z Dzikiej będzie można wyjechać tylko w prawo w kierunku Alei Jana Pawła II,

piesi przejdą przez Stawki tylko po jednej stronie skrzyżowania - bliżej Andersa.

Natomiast przy Pokornej należy uważać na:

zamknięty przejazd przez torowisko,

wygrodzone lewe pasy ulicy Stawki w obu kierunkach na odcinku od Pokornej do Dubois,

zawrotkę za placem budowy, która będzie służyła jako dojazd do Dubois od strony Andersa,

brak możliwości wyjazdu w lewo z Pokornej w Stawki,

zamknięte przejście dla pieszych, piesi przejdą przez ulicę przy Lewartowskiego.