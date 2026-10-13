Stare torowisko może nie wytrzymać do remontu. Ruszają doraźne naprawy
Torowisko w ciągu ulicy Stawki przeszło ostatni duży remont ponad 30 lat temu. Jego generalna modernizacja planowana jest dopiero w przyszłym roku, jednak już teraz konieczne jest przeprowadzenie doraźnych prac. Latem woda dwukrotnie podmyła tory, co skutkowało awaryjnymi wyłączeniami ruchu. Tramwajarze musieli wówczas naprawiać uszkodzone i zużyte betonowe płyty zabudowy torowiska.
Przy okazji przeprowadzili też przegląd, podczas którego znaleźli miejsca wymagające pilnych prac utrzymaniowych. Mają one zapobiec kolejnym usterkom torowiska w nadchodzących miesiącach.
"Chociaż na początku roku nie planowaliśmy tego remontu, szybko pogarszający się stan torowiska wymusił natychmiastowe naprawy. Prace przeprowadzimy własnymi siłami tramwajowego Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów. Mamy nadzieję, że zapobiegniemy w ten sposób kolejnym awariom i zapewnimy eksploatację tej części sieci aż do 2028 roku, kiedy zaplanowana jest całkowita modernizacja torów w Alei Jana Pawła II oraz ulicy Stawki" - informuje w komunikacie Konrad Niklewicz, wiceprezes Tramwajów Warszawskich, odpowiedzialny za utrzymanie infrastruktury.
Prace potrwają tydzień
Prace na ulicy Stawki rozpoczną się w sobotę 17 października i potrwają do niedzieli 25 października. Tramwajarze liczą na sprzyjającą pogodę. Wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego ustalili, że w tym okresie nie ma też innych dużych remontów i planowanych objazdów dla tramwajów, które kolidowałyby z planowaną naprawą.
Podczas doraźnego remontu tramwajarze zajmą się naprawą dwóch przejazdów przez tory - na wysokości ulic Pokornej i Dzikiej. Dodatkowo przeprowadzą kilka punktowych napraw poza tymi skrzyżowaniami. Wymienią stare betonowe płyty węgierskie na torowisko klasycznej, podsypkowej konstrukcji, zabudowanej asfaltem.
Zmiany w kursowaniu tramwajów
W trakcie prac tramwaje nie będą kursowały ulicą Stawki na odcinku od Andersa do Alei Jana Pawła II.
Między 17 a 25 października składy linii 16, w kursach na pełnej trasie Miasteczko Wilanów - Piaski, ominą wyłączony z ruchu odcinek torowiska, jadąc Aleją Solidarności i Aleją Jana Pawła II.
Natomiast w kursach na trasie skróconej (Miasteczko Wilanów - Muranowska) tramwaje linii 16 pojadą bez zmian do 23 października, korzystając z tak zwanego przejścia torowego przed ulicą Pokorną. W weekend 24-25 października nie będzie kursów skróconych.
Zmiany dla kierowców i pieszych
Utrudnienia w ruchu drogowym pojawią się w sobotę, chwilę po północy. Tramwajarze będą pracowali odcinku ulicy Stawki pomiędzy Dziką i Karmelicką a Pokorną. Zwężą jezdnię i zamkną przejazdy przez tory. Zmian nie będzie wyłącznie na zawrotce przy Lewartowskiego.
Kierowcy będą mogli dojechać do Andersa: Aleją Jana Pawła II, Słomińskiego i Dawidowskiego.
Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały do poniedziałku, 26 października do godziny 1.
Na skrzyżowaniu z Dziką i Karmelicką zostaną wprowadzone następujące zmiany:
- przejazd przez tory na skrzyżowaniu będzie zamknięty,
- kierowcy będą mogli korzystać z zawrotki przez torowisko na Stawki za skrzyżowaniem w kierunku Andersa,
- zamknięty będzie pas do skrętu w lewo ze Stawki w Dziką,
- z Dzikiej będzie można wyjechać tylko w prawo w kierunku Alei Jana Pawła II,
- piesi przejdą przez Stawki tylko po jednej stronie skrzyżowania - bliżej Andersa.
Natomiast przy Pokornej należy uważać na:
- zamknięty przejazd przez torowisko,
- wygrodzone lewe pasy ulicy Stawki w obu kierunkach na odcinku od Pokornej do Dubois,
- zawrotkę za placem budowy, która będzie służyła jako dojazd do Dubois od strony Andersa,
- brak możliwości wyjazdu w lewo z Pokornej w Stawki,
- zamknięte przejście dla pieszych, piesi przejdą przez ulicę przy Lewartowskiego.