PiS obiecuje trzy miliardy dla Warszawy. Trzaskowski: 10 miliardów zabrali, chcą oddać trzy

Trzy miliardy złotych obiecał przekazać do 2030 roku rząd na kluczowe inwestycje w Warszawie. Politycy PiS mówią o "rekordowym" wsparciu, a opozycja z PO podważa rzekomą hojność. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwraca uwagę, że po zmianach fiskalnych Warszawa jest 10 miliardów na minusie, więc obietnica trzech nie może budzić entuzjazmu.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rządowy program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Zgodnie z nim Warszawa ma otrzymać na inwestycje do trzech miliardów złotych. Na jakie konkretnie? Wcześniej (bo obietnica padła jeszcze w styczniu) politycy PiS mówili m.in. o rozbudowie metra, wytyczeniu obwodnicy śródmiejskiej, która połączy ronda Wiatraczna i Żaba, budowie stadionu Skry czy rozbudowie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapowiedź zachwyciła we wtorek polityków PiS. Politycy Platformy Obywatelskiej, w tym prezydent Warszawy, pozostali dalecy od entuzjazmu.