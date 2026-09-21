Śródmieście Podsumowanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Ratusz pokazuje dane Oprac. Katarzyna Kędra |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Od początku czerwca w stolicy obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzono w godzinach 22.00-6.00 i dotyczy sklepów oraz stacji benzynowych.

Spadek liczby interwencji

Według danych podanych przez ratusz, od czerwca do sierpnia liczba nocnych działań straży miejskiej zmniejszyła się o 3,8 procenta w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Dane Komendy Stołecznej Policji pokazują z kolei spadek liczby interwencji związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych - o 8,9 procenta, a wykroczeń - o 15,3 procenta.

"Jednocześnie nie widać negatywnego wpływu tego ograniczenia na rynek sprzedaży alkoholu. Liczba zezwoleń i punktów sprzedaży pozostaje na niemal niezmienionym poziomie" - podał ratusz.

W sierpniu tego roku w Warszawie obowiązywało 15 819 aktywnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, czyli 94,8 procenta ustalonego limitu. To o 1,2 procenta mniej niż w październiku 2025 roku, przed rozpoczęciem pilotażu, i praktycznie tyle samo co w maju 2026 roku - wzrost wyniósł 0,1 procenta.

Stabilna pozostaje również liczba punktów sprzedaży. W sierpniu działało ich 5 988 - o 1,4 procenta mniej niż w październiku 2025 roku i o 0,1 procenta więcej niż w maju 2026 roku.

Zakaz wprowadziło ponad 200 samorządów

Wprowadzanie nocnej prohibicji w Warszawie przeszło długą drogę, którą zapoczątkował projekt uchwały zaproponowany przez Miasto Jest Nasze.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak zmienił zdanie i zaproponował swój projekt, w którym chciał wprowadzić zakaz w całym mieście, a następnie wycofał się z tego pomysłu i zaproponował wprowadzenie pilotażowej nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ, która miała zacząć obowiązywać od 1 listopada 2025 roku.

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje też m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie. Niektóre samorządy, m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Kielce – ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu.

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.