Trzy kilogramy mefedronu i marihuany oraz trzydzieści tysięcy złotych. Zatrzymanie w Śródmieściu

Licytację działki Poczty Polskiej przy Sowińskiego na Woli wygrał warszawski deweloper. Zaproponował ponad 113 milionów złotych - poinformowała "Gazeta Stołeczna", bazując na dokumentach uzyskach przez posła Michała Szczerbę (KO). Na tym gruncie miała powstać zabudowa z rządowego programu Mieszkanie Plus. - To pokazuje kompletną klęskę programu, który zamienił się w "Deweloper Plus" - komentuje Szczerba. Poczta utajniła szczegóły transakcji.