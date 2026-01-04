"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapewnimy pasażerom możliwość podróży na trasie pomiędzy Warszawą a Krakowem, w godzinach, w których miały kursować pociągi odwołane przez prywatnego przewoźnika. Przed nami ferie zimowe dla uczniów czy przerwa międzysemestralna dla studentów, co wpłynie na większe zainteresowanie przejazdami" - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
Pasażerowie będą mieli do dyspozycji połączenie o 14.51 z Krakowa, skład dojedzie do Warszawy o 17.24. Kolejne dwa połączenia pojawią się między Warszawą a Krakowem. Pociągi odjadą ze stolicy o 15.40 i 19:.40, dojadą do Krakowa odpowiednio o 18.28 i 22.14.
Poranny pociąg zabierze więcej pasażerów
"Co więcej, poranne połączenie EIP z Krakowa o godzinie 6.51 do stolicy będzie kursować w podwójnym zestawieniu ED250. Dzięki temu porannym składem będzie podróżowało dwa razy więcej pasażerów, czyli ponad 800 osób. Długość takiego pociągu wynosi prawie 400 metrów" - przekazali przedstawiciele przewoźnika.
Jak poinformowali przedstawiciele PKP Intercity, sprzedaż biletów na nowe połączenia już ruszyła.
Cztery kategorie pociągów
PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.
Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.
Autorka/Autor: kk/tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl