Śródmieście

Kilka dni bez pociągów metra na trasie Wilanowska-Słodowiec

Stacja metra Wilanowska
Stacja metra Wilanowska (wideo archiwalne)
Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl
Od czwartku, 13 listopada, na kilku stacjach pierwszej linii metra rozpocznie się wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej. Prace potrwają do 16 listopada i do tego czasu pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska - Słodowiec. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi zastępcze autobusy i tramwaje.

Metro jest podstawą systemu komunikacji miejskiej w Warszawie – korzysta z niego około 700 tysięcy osób dziennie. Podziemna kolej dowozi warszawianki i warszawiaków do pracy, szkół i na uczelnie, ale żeby funkcjonowała sprawnie i bezpiecznie, co jakiś czas trzeba wykonywać remonty. Teraz zaplanowana została wymiana m.in. systemów sterowania ruchem pociągów oraz rozdzielnicy prądu stałego.

Metro Warszawskie zamontuje nowoczesne urządzenia na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. Ta wymiana podniesie niezawodność urządzeń sterowania ruchem pojazdów, pozwoli też na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach warszawskiej sieci metra. Dodatkowo, w tym samym czasie, Zarząd Transportu Miejskiego wymieni rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika. Jak zapewnia ZTM, te prace zostały tak skoordynowane, aby przerwa w ruchu podziemnej kolei była jak najkrótsza.

Autobusy za metro

Pociągi nie będą jeździły między stacjami Wilanowska i Słodowiec od czwartku, 13 listopada, od około godziny 21:30 – do końca kursowania w niedzielę 16 listopada. Pociągi podziemnej kolei będą kursowały na dwóch odcinkach Młociny – Słodowiec oraz Kabaty – Wilanowska. W tym czasie na ulice wyjadą zastępcze autobusy i tramwaje, kursujące codziennie od wczesnych godzin porannych aż do godziny 2:30 w nocy.

Autobusy linii ZM1 będą ruszały w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska 04w Alei Niepodległości, przy stacji metra Wilanowska i jechały wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec. Autobusy zatrzymają się na przystankach w pobliżu stacji metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.

Zamknięcie metra na linii M1 - schemat komunikacji zastępczej
Zamknięcie metra na linii M1 - schemat komunikacji zastępczej
Źródło: ZTM

Tramwajowa linia zastępcza

Podobnie do ZM1 zaplanowana została trasa tramwajów linii 61, które będą odjeżdżały z pętli Wyścigii ulicami: Puławska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – J. Słowackiego – Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Winnica.

Drugą tramwajową linią zastępczą w czasie prac na stacjach metra będzie 76. Tramwaje tej linii wyruszą z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak linii 16) a następnie ulicami Marszałkowską, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, J, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.

Trasy obydwu linii będą przebiegały w pobliżu stacji metra linii M1: Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.

Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30 czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14.

Pomocą będą służyć informatorzy ZTM, których będzie można spotkać w pobliżu nieczynnych stacji metra: Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika.

Dworce Warszawa Centralna i Warszawa Śrómieście
Duże prace na dworcu, linię SKM podzielą na dwie części. Jak pojadą pociągi?
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
Komunikacja
Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Metro Warszawskie

MetroUtrudnienia w ruchuKomunikacja Miejska
