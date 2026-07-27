Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Trzej koledzy Łukasza Żaka powinni być w areszcie. Tylko jeden z nich się stawił

|
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wyrok w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak / PAP
Sąd zdecydował, że trzej koledzy Łukasza Żaka, skazani nieprawomocnie w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej, trafią do tymczasowego aresztu. Na razie osadzony został tylko jeden z nich. Pozostali dwaj przestali stawiać się na policyjny dozór. Jednego oficjalnie szuka już policja.

O tym, że skazani w sprawie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej nie stawili się dotychczas w areszcie, poinformował przed weekendem portal BRD24.pl. Mężczyźni usłyszeli wyroki powyżej trzech lat więzienia, dlatego Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zdecydował, że powinni zostać tymczasowo aresztowani.

Stołeczna policja przekazała nam, że postanowienie sądu zostało zrealizowane dotychczas wyłącznie w przypadku jednego ze skazanych.

- Kacper K. stawił się na komisariat policji. Został doprowadzony do aresztu i osadzony - informuje starszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Mężczyzna został skazany na pięć lat więzienia za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości, poplecznictwo oraz nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Sąd orzekł wobec niego także zakaz prowadzenia pojazdów przez sześć lat.

Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej (archiwum)
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej (archiwum)
Źródło zdjęcia: Piotr Nowak / PAP

Dwaj skazani nie stawili się w areszcie

Pozostali dwaj skazani - Mikołaj N. i Damian J. - usłyszeli wyroki czterech lat więzienia. Byli oskarżeni o poplecznictwo i nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Żaden z nich nie stawił się w wyznaczonym terminie w areszcie. Wcześniej mężczyźni byli objęci policyjnym dozorem.

 - Mikołaj N. przestał stawiać się na dozór policji. Jest obecnie poszukiwany. Damian J. również przestał stawiać się na dozór, ale jego status jest jeszcze weryfikowany - dodaje st. asp. Chmura.

Doprowadzeniem ich do tymczasowego aresztu zajmują funkcjonariusze z komend rejonowych na Żoliborzu i Pradze Północ.

Wyrok po tragedii na Trasie Łazienkowskiej

16 lipca sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna jechał pijany ponad 220 km/h, uderzył w auto, którym podróżowała czteroosobowa rodzina i uciekł z miejsca zdarzenia. Wsiadł za kierownicę mimo kilku sądowych zakazów prowadzenia.

Zginął 37-letni mężczyzna, jego dwójka dzieci i żona zostali poważnie ranni.

O warunkowe zwolnienie 28-letni Żak będzie mógł się ubiegać po piętnastu latach. Sąd orzekł też karę dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Oskarżony musi także zapłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 10 tys. zł oraz wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tys. zł dla każdej z osób, a dla poszkodowanej w wypadku znajomej Pauliny 150 tys. zł.

Na ławie oskarżonych zasiedli razem z nim znajomi, którzy pomagali mu w uniknięciu odpowiedzialności. Oprócz Kacpra K., Damiana J. i Mikołaja N., wyroki dwóch lat więzienia za poplecznictwo usłyszeli też Aleksander G. i Maciej O.

Wszyscy muszą zapłacić po 40 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z trzech osób z rodziny ofiary wypadku oraz po 20 tys. zł na rzecz poszkodowanej w wypadku znajomej Żaka - Pauliny. K. Dodatkowo Kacper K. musi wpłacić na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 10 tysięcy złotych.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
25 min
Gdzie wyrzucać stare ubrania?
Katastrofa ubraniowa narasta. Ekspertka bije na alarm
TVN24
Udostępnij:
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała 38-latka
Ukrywali się razem, najbliższe pół roku spędzą osobno
Okolice
Mężczyzna utonął w wyrobisku
Tragedia pod Garwolinem. Mężczyzna utonął w wyrobisku
Okolice
Czasowe utrudnienia w dojeździe do Lotniska Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaplanujcie wyjazd z zapasem czasu". Apel lotniska
Włochy
Sezonowe pawilony na Placu Defilad
Już nie chcą "korony wieżowców". Otoczenie pałacu ma być inne
Piotr Bakalarski
Pożar na terenie sortowni śmieci
Pożar śmieciarki w budynku MPO
Targówek
Zderzenie na trasie S2 w miejscowości Opacz-Kolonia
Dachowanie po zderzeniu z busem na S2. Jeden z kierowców uciekł
Okolice
Wypadek z udziałem quada w miejscowości Setropie
17-latek wjechał quadem w zaparkowane auta
Okolice
Józefa Marciniak ps. "Kropka"
Zmarła Józefa Marciniak, łączniczka w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Policja bada sprawę postrzelenia 41-latka
Strzał z samochodu, ranny 41-latek
Okolice
Remont torowiska na ulicy Stawki
Z torowiska odpadła betonowa płyta. Awaryjne wstrzymanie ruchu
Śródmieście
W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
Kilka aut zderzyło się na S2. Lądował śmigłowiec ratunkowy
Włochy
Teatr Lalek Guliwer na wizualizacji
Pstrokatą elewację zastąpi stalowa kurtyna. "To ma być dla dzieci?"
Mokotów
Awaria energetyczna w Warszawie
Awaria energetyczna w Warszawie. Były problemy w czterech dzielnicach
Mokotów
Warszawa, panorama Warszawy, skylina
Kupują mieszkania, nie wiedzą o "bombach ekologicznych". NIK ostrzega
Praga Północ
Pożar na Mokotowie
Kłęby dymu nad Mokotowem
Mokotów
22-latka została zatrzymana
22-latka poszukiwana listem gończym zatrzymana
Okolice
Wypadek w miejscowości Gostkowo
Zderzył się z ciągnikiem, wpadł w przydrożne drzewa. 29-latek nie żyje
Okolice
Balkon z podobizną Jana Matejki
To jeden z najpiękniejszych budynków Warszawy. Rozpoczął się jego remont
Śródmieście
Prace drogowe na POW (zdjęcie ilustracyjne)
Siedem ulic do remontu. Drogowcy zapowiadają poprawę bezpieczeństwa
Ulice
Mężczyzna wyszukiwał na parkingach auta do kradzieży (zdj. ilustracyjne)
Jeździł po Warszawie i "polował" na samochody. Zdradził go "gameboy"
Żoliborz
Kino Tęcza po remoncie
Zabytkowe kino niemal gotowe po remoncie
Żoliborz
Kąpielisko przy Jeziorku Czerniakowskim
Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim
Mokotów
Miała aktywny zakaz prowadzenia, wpadła przez prędkość
"Jest mały problem, bo nie mam uprawnień, a nawet większy, bo mam zakaz"
Okolice
Ciężarówka przewróciła się na węźle Konotopa
Ciężarówka z naczepą przewróciła się na S8
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszej
Prowadził auto mimo zakazu, zginęła piesza. Areszt dla kierowcy
Katarzyna Kędra
Marsz narodowców w centrum Warszawy
Sąd uchylił decyzję wojewody w sprawie marszu
Śródmieście
Kradzione elementy torowiska
Szukali skradzionych elementów torowiska. Znaleźli ogłoszenie i zadzwonili
Okolice
Badanie alkomatem
Nie pozwoliła odjechać pijanemu kierowcy, zabrała mu kluczyki
Okolice
Koncert w Parku Wolności w 2025 roku
Błażej Król i goście w Parku Wolności. Premierowy koncert
Wola
Metamorfoza ul. Złotej
Deptak zamiast parkingu, nie wszyscy wjadą. Metamorfoza Złotej
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki