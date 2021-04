Podział środków unijnych. Trzaskowski zarzuca dyskryminację metropolii. "Nie wybudujemy metra za pieniądze miasta"

Wszystkie projekty Warszawy odrzucone

"Jedna czwarta procenta z funduszy europejskich"

Wsparcie głównie dla mniejszych miast

Co z metrem? "Jesteśmy w stanie zbudować dwie, trzy stacje"

Rafał Trzaskowski był dopytywany, czy w tej sytuacji budowa trzeciej linii metra jest zagrożona. - Przy każdej swojej wypowiedzi mówiłem, że zakładamy wsparcie unijne. My nie wybudujemy metra za pieniądze z miasta, zwłaszcza w dzisiejszej kondycji miasta - odpowiedział. - Oczywiście to jest zasadne pytanie, jeżeli nie będzie wsparcia, czy jest sens zamiast budować całą trzecią linię metra, rozpocząć budować jednej czy dwóch stacji i czekać, aż zmieni się sytuacja. Tak się nie da planować wieloletnich inwestycji – mówił do dziennikarzy prezydent stolicy.

Maciej Fijałkowski dodał, że do końca przyszłej perspektywy unijnej na budowę metra zabezpieczonych jest prawie 1,2 miliarda złotych. – Co oznacza, że jesteśmy w stanie zbudować dwie, trzy stacje. Podczas gdy pierwszy odcinek (trzeciej) linii to sześć stacji. Jeśli popatrzymy na drugą linię, gdyby nie wsparcie unijne, to kończylibyśmy odcinek centralny. To, co włożyliśmy ze środków własnych, to jest mniej więcej tyle, ile kosztowało siedem stacji odcinka centralnego. A tak mamy 13 ukończonych, pięć, które zostaną w przyszłym roku oddane i trzy, które będą w 2024 roku – wyliczał dyrektor.