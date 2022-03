Trzaskowski: miasto nie ma instrumentów, żeby badać powiązania pracowników z obcymi wywiadami

- Miasto nie ma instrumentów, aby sprawdzać ewentualne powiązania naszych pracowników z obcymi wywiadami. Od tego są służby, cieszę się, że pracują - powiedział w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do zatrzymania przez ABW warszawskiego urzędnika podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji.

Trzaskowski, pytany o szpiega w USC, odesłał do ABW. - To służby mają wszystkie informacje na ten temat. My nie mamy tego typu instrumentów, żeby sprawdzać ewentualne powiązania naszych pracowników z innymi wywiadami. Od tego są służby, bardzo się cieszę, że pracują - powiedział prezydent stolicy.