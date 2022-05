Prezydent Warszawy rozmawiał z Matą o "połączeniu dobrej zabawy z bezpieczeństwem" nad Wisłą

Prezydent Rafał Trzaskowski spotkał się z raperem Matą, który w ubiegłym tygodniu wystąpił na barce pływającej po Wiśle. Policja przerwała jednak koncert artysty, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. - O tym dokładnie rozmawiamy. Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie - mówił Trzaskowski na poniedziałkowej konferencji.

Prezydent Warszawy zapytany o wnioski po spotkaniu z Matą i o to, jak bezpieczniej można imprezować nad Wisłą, odpowiedział: - Zależy nam na tym, żeby przestrzeń nad Wisłą była przestrzenią otwartą i żeby koncerty tego typu mogły się odbywać. Podkreślił jednak, że miastu zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie. – Dlatego rozmawiamy o tym, żeby ewentualne występy naszych artystów mogły się odbywać w taki sposób, żeby mogły zagwarantować bezpieczeństwo. To jest dla nas najważniejsze - zaznaczył.

Koncert Maty przerwała policja

Przypomnijmy: znany raper Mata dał w ubiegły poniedziałek koncert na barce pływającej po Wiśle. Na wydarzenie przyszło nawet kilka tysięcy osób, z czego kilka weszło do rzeki. Chcieli dopłynąć do barki, na której śpiewał raper. W pewnym momencie do artysty podpłynęła policyjna motorówka i zakończyła jego występ.